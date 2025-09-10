Skip to Content

Veterans Standdown Franklin

The Veterans Standdown Franklin event is here to help with enrollment, eligibility, nursing care, and access to valuable vendor resources

When:

Where:

Robert C Carpenter Building

1288 Georgia Road

Franklin, NC

Cost:

Free

The Veterans Standdown Franklin event is committed to supporting Veterans in the Franklin community by providing access to enrollment and eligibility services, nursing care, and a variety of resources from local vendors. This event is designed to connect Veterans with vital benefits, healthcare, and support services to improve their well-being and quality of life.

