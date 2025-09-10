Veterans Standdown Franklin
The Veterans Standdown Franklin event is here to help with enrollment, eligibility, nursing care, and access to valuable vendor resources
When:
Where:
Robert C Carpenter Building
1288 Georgia Road
Franklin, NC
Cost:
Free
The Veterans Standdown Franklin event is committed to supporting Veterans in the Franklin community by providing access to enrollment and eligibility services, nursing care, and a variety of resources from local vendors. This event is designed to connect Veterans with vital benefits, healthcare, and support services to improve their well-being and quality of life.