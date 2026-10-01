Asistencia y recursos del VA en español
Obtenga un intérprete sin costo. También obtenga información que le ayude a entender su cuidado médico, beneficios y servicios de VA.
Cómo obtener asistencia lingüística gratuita de VA
Obtenga un intérprete por teléfono gratuito
Llame a nuestra línea de información principal, MyVA411, al
Reciba ayuda lingüística gratuita en el centro médico de VA
Si usted o su familia en cualquier momento necesita asistencia lingüística, simplemente comuníquele a un miembro del personal de VA que desea un intérprete.
También puede pedirle a su proveedor médico de VA quelo /a conecte con un defensor de pacientes de VA.
Defensores de pacientes de VA son profesionales altamente capacitados dentro de cada centro médico de VA. Ellos trabajan para apoyar los derechos de los veteranos y sus familias que reciben servicios a través de VA. Su defensor de pacientes puede ayudarle a obtener servicios tales como:
- Un intérprete
- Traducción de documentos para facilitarle entendimiento de los beneficios de salud y servicios de VA
- Servicios de lenguaje de signos Americano
Si usted no habla inglés, puede imprimir una copia de esta tarjeta de identificación lingüística. Marque la casilla correspondiente al idioma que habla. Luego, traiga la tarjeta de identificación a su centro de salud de VA más cercano y entréguela a un miembro del personal.
Descargue la tarjeta de identificación lingüística (PDF, por sus siglas en inglés)
Solicitudes de beneficios y recursos de VA disponibles en español
Aquí encontrará los enlaces a las solicitudes de beneficios y recursos que ofrecemos en español en este momento. Estos recursos no cubren todos los beneficios y servicios que ofrece VA.
Cuidado médico
COVID-19
Solicitud e información de cuidado médico de VA
Aplicaciones y formularios:
- VA Form 10-10EZ: Instrucciones y Solicitud de Beneficios Medicos
El objetivo del formulario VA Form 10-10EZ es para que los veteranos soliciten su afiliación al sistema de atención médica de VA. La información proporcionada en este formulario será utilizada por VA para determinar si usted reúne los requisitos para recibir beneficios médicos.
Obtenga el formulario VA Form 10-10EZ para descargar
- VA Form 10-0137: Directiva anticipada de VA: poder notarial duradero para el cuidado de la salud y testamento en vida
Usted puede utilizar este formulario para:
• Designar personas específicas que tomen decisiones sobre su cuidado de salud por usted.
• Describir las preferencias sobre como usted desea ser tratado(a).
• Describir sus preferencias sobre su cuidado médico, cuidado de salud mental, cuidado a largo plazo, u otros tipos de cuidado de salud.
Obtenga el formulario VA 10-0137 para descargar
- VA Form 10-7959C: Certificación CHAMPVA (por sus siglas en inglés) de Otro Seguro de Salud (OHI, por sus siglas en inglés)
Descargue el formulario VA Form 10-7959C (PDF)
Más recursos:
- Beneficios de salud y discapacidad de Camp Lejeune
- Comprendiendo el trastorno de estrés postraumítico
- Biblioteca de salud para veteranos
- La Ley PACT y sus beneficios de VA
- Elegibilidad para el cuidado de la salud de VA
- Cómo solicitar cuidado de la salud de VA
- Después de solicitar beneficios de cuidado de la salud
Información para cuidadores
El Programa de Asistencia Integral para Cuidadores de Familia
Hojas de datos de expansión del Programa de Integración Mejoras y asistencia para cuidadores familiares (PCAFC, por sus siglas en inglés):
Beneficios para veteranos y miembros del servicio
Información general de beneficios
Veteranos con pocos ingresos
Veteranos con discapacidades relacionadas al servicio
- Evaluación de salud al momento de dar de baja para miembros del servicio militar (PDF)
- Beneficios de salud y discapacidad de Camp Lejeune (PDF)
- Compensacion por incapacidad para condiciones relacionadas al trauma sexual militar (PDF)
- Elegibilidad para beneficios por discapacidad de VA
- Cómo presentar una reclamación de discapacidad de VA
- Proceso de reclamación de VA después de presentar su reclamación
- Reclamaciones complementarias
Seguro
Preparación y empleo para veteranos
Beneficios de entierro y memorial
Beneficios para los no veteranos
Fiduciario
Beneficios para dependientes y sobrevivientes
- VA Form 21P-0512s-1:Solicitud de Verificación de Elegibilidad Según la Ley Anterior y la Sección 306) (Cónyuge Sobreviviente)
Obtenga el formulario VA Form 21P-0512s-1 para descargar
- VA Form 21P-0513-1: Reporte de Verificacíon Bajo la Vieja Ley y Seccion 306 (Hijos Unicamente) (Solo Hijos)
Obtenga el formulario VA Form 21P-0513-1 para descargar
- VA Form 21P-0514-1: Reporte de Verificacion de Elegibilidad para Padres—DIC (por sus siglas en inglés)
Obtenga el formulario VA Form 21P-0514-1 para descargar
- VA Form 21P-0518-1: Reporte de Verificación de Elegibilidad para Pensión Mejorada (Cónyuge Sobreviviente Sin Hijos) (Dependientas)
Obtenga el formulario VA Form 21P-0518-1 para descargar
- VA Form 21P-0519c-1: Reporte de Verificacion de Elegibilidad para Pension Mejorada (Hijo o Hijos)
Obtenga el formulario VA 21P-0519c-1 para descargar
- VA Form 21P-0519s-1: Reporte de Verificacion de Elegibilidad para Pension Mejorada (Cónyuge Sobreviviente Con Hijos)
Obtenga el formulario VA Form 21P-0519s-1 para descargar
- Guía sobre espina bífida y defectos congénitos (PDF)
- Compensación por Dependencia e Indemnización (D.I.C., por sus siglas en inglés) (PDF)
- Beneficio de pensión para sobrevivientes (PDF)
- Asistencia educacional para dependientes y sobrevivientes (PDF)
- Compensación por Dependencia e Indemnización para padres (PDF)
- Prevención de caza furtiva de pensiones (PDF)
- Sobre VA D.I.C. para cónyuges, dependientes y padres
Cómo obtener ayuda con preocupaciones en un centro de salud de VA
Queremos asegurar que reciba el mejor cuidado posible en VA. Usted tiene el derecho de compartir con nosotros sus preocupaciones, necesidades no cumplidas o querellas en cualquier momento. Sus preocupaciones y querellas nunca afectarán su acceso a cuidado médico ni a la forma en que lo/a trataremos.
Si en algún momento no está de acuerdo con su proveedor de VA o tiene preocupaciones acerca de su cuidado, estamos aquí para ayudarle:
- Primero, visite su equipo de cuidado médico de VA
- Si todavía tiene preocupaciones, pida que lo conecten con el supervisor de su proveedor o el mandatario de servicios del centro médico de VA
- Si necesita asistencia adicional, contacte a un defensor de pacientes de su centro médico
Esto es lo que un defensor de pacientes puede hacer por usted:
- Compartir con usted información acerca del proceso de quejas
- Responder a sus preguntas y asistirle con sus preocupaciones
- Elevar sus preocupaciones a miembros del personal que mejor puedan resolverlos
- Explicar su punto de vista durante el proceso completo de resolución de querellas
- Asegurar que reciba todos los beneficios que le corresponden bajo la ley
Si no está satisfecho/a con la resolución de su inquietud, puede comunicarse con su defensor de pacientes ya que son las personas que le pueden existen alternativas por considerar.
Encuentre su centro médico de VA más cercano (en inglés)
Lea más sobre sus derechos y responsabilidades:
Derechos y responsabilidades de pacientes de VA y residentes de centros de vida comunitaria de VA (en inglés)
Derechos y responsabilidades de familiares de pacientes de VA y residentes de centros de vida comunitaria del VA (en inglés)
Sus derechos civiles y cómo presentar una queja de discriminación
Por ley, usted tiene derecho a acceder a los beneficios, servicios y programas de VA sin discriminación basada en cualquiera de estos factores:
- Raza, color u origen nacional (incluida la capacidad para entender el inglés o el dominio limitado del inglés)
- Origen étnico
- Edad
- Sexo
- Discapacidades
Por ejemplo, un programa de VA no puede negarle servicios o beneficios simplemente debido a uno de estos factores. El personal debe hacer un esfuerzo razonable para proporcionar ayuda y servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse efectivamente. Esto incluye ayudas como documentos en letra grande o servicios como los de un intérprete.
Usted tiene estos derechos en cualquier programa de VA y en cualquier programa que reciba fondos de VA.
Obtenga más información sobre las leyes que protegen sus derechos civiles
Seguimos estas leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación en programas y actividades que reciben fondos federales:
- Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esta ley prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional.
Lea más sobre el Título VI en el sitio web del Departamento de Justicia
- Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972. Esta ley prohíbe la discriminación por sexo.
Lea más sobre el Título IX en el sitio web del Departamento de Justicia
- Ley de Discriminación por Edad de 1975. Esta ley prohíbe la discriminación por edad.
Lea más sobre la Ley de Discriminación por Edad en el sitio web del Departamento del Trabajo
- Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Esta ley prohíbe la discriminación por discapacidad.
Lea más sobre el Artículo 504 en el sitio web del Departamento del Trabajo
Cómo presentar una queja por discriminación
Si usted cree que ha experimentado discriminación en VA o en un programa financiado por VA, puede presentar una queja con nuestro programa de quejas externas.
¿Qué debe saber antes de presentar una queja?
- Este programa es para veteranos, cuidadores, miembros de familia y otros que usan los beneficios y servicios de VA. Puede presentar una reclamación por usted mismo o por un familiar o amigo/a. Si usted es el cuidador o fiduciario de un veterano, puede presentar una queja en nombre de ellos.
- Debe presentar la queja dentro de los 180 días de cuando piensa que la discriminación ocurrió. Si no presenta su queja dentro de los 180 días, puede explicar por qué esperó cuando presente su queja.
- No se necesita tener un abogado para presentar una queja, pero puede buscar representación legal si lo desea.
Para obtener ayuda, llámenos al
Nota: Si usted es un empleado de VA, necesitará usar un programa diferente para presentar una queja.
Aprenda sobre la igualdad de derechos laborales de los empleados de VA (en inglés)
Instrucciones para presentar una queja
Para presentar una queja, envíenos una carta firmada con detalles sobre su queja. Incluya todos los detalles que pueda en la carta. Asegúrese de incluir al menos estos detalles:
- Su nombre, domicilio y número de teléfono. Si usted presenta una queja en nombre de otra persona, incluya tanto su información como la de la otra persona. También díganos cuál es su relación con la otra persona.
- El centro de VA donde usted cree que ocurrió la discriminación. Incluya el nombre del centro, el domicilio y el número de teléfono.
- ¿Cómo, por qué y cuándo cree que fue discriminado/a? Díganos todo lo que pueda, incluyendo los nombres de cualquier persona involucrada en el asunto.
- Otras personas con las que podemos ponernos en contacto para obtener más información sobre su queja. Proporcione el nombre e información de contacto completo de estas personas.
Envíe su carta firmada a:
Department of Veterans Affairs (VA)
Office of Resolution Management (ORM)
External Complaints Program (ECP)
Attention: Sterling Akins, External Complaints Program Manager
810 Vermont Ave, NW Suite 275
Washington, DC 20420
¿Qué se espera después de presentar una queja?
Primero, nuestro personal externo del programa de quejas revisará su queja. Ellos se asegurarán de que tienen la información que necesitan para continuar. También se asegurarán de que en VA tengamos la autoridad legal para investigar su queja.
Luego enviarán su queja a la administración involucrada:
- La Administración de Salud para Veteranos, o
- La Administración de Beneficios para Veteranos, o
- La Administración Nacional de Cementerios
La administración revisará su queja y asignará un investigador. El investigador recopilará más información de una o varias maneras:
- Pueden hacerle una entrevista
- Pueden entrevistar a personas que presenciaron lo que sucedió
- Pueden reunir documentos relacionados con lo que sucedió
- Pueden visitar el lugar donde usted piensa que experimentó discriminación
El investigador compartirá la información que encuentre. Trabajarán con usted y con otras personas involucradas para resolver la queja.
Cómo denunciar acoso o agresión sexual en VA
Todos pueden ser víctimas de acoso y agresión sexual. Y nunca es su culpa. Si alguien hace que usted u otra persona se sienta inseguro en VA, le instamos a que nos lo diga. Estamos aquí para ayudarlo. Y estamos comprometidos a hacer de VA un lugar seguro para todos.
Accesibilidad en VA
Estamos comprometidos a brindar acceso a nuestros sitios web y aplicaciones digitales para todos los visitantes con discapacidad. Le pedimos que nos informe sobre los problemas de accesibilidad que encuentre. Sus comentarios nos ayudan a brindarle la información que necesita y solucionar cualquier problema para todos los veteranos y sus familiares.
Infórmese sobre cómo notificar un problema de accesibilidad u obtener ayuda de inmediato