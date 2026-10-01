Asistencia y recursos del VA en español

Cómo obtener asistencia lingüística gratuita de VA

Obtenga un intérprete por teléfono gratuito

Llame a nuestra línea de información principal, MyVA411, al . Oprima 0 para conectarse con un agente del centro de llamadas. Dígale al agente que desea que un intérprete que hable español se una a la llamada. Estamos aquí 24 horas al día, 7 días a la semana.

Reciba ayuda lingüística gratuita en el centro médico de VA

Si usted o su familia en cualquier momento necesita asistencia lingüística, simplemente comuníquele a un miembro del personal de VA que desea un intérprete.

También puede pedirle a su proveedor médico de VA quelo /a conecte con un defensor de pacientes de VA.

Defensores de pacientes de VA son profesionales altamente capacitados dentro de cada centro médico de VA. Ellos trabajan para apoyar los derechos de los veteranos y sus familias que reciben servicios a través de VA. Su defensor de pacientes puede ayudarle a obtener servicios tales como:

Un intérprete

Traducción de documentos para facilitarle entendimiento de los beneficios de salud y servicios de VA

Servicios de lenguaje de signos Americano

Si usted no habla inglés, puede imprimir una copia de esta tarjeta de identificación lingüística. Marque la casilla correspondiente al idioma que habla. Luego, traiga la tarjeta de identificación a su centro de salud de VA más cercano y entréguela a un miembro del personal.

Descargue la tarjeta de identificación lingüística (PDF, por sus siglas en inglés)

Encuentre su centro de salud de VA más cercano (en inglés)