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Start time: Thursday, October 1, 2026, at 8:00 p.m. ET
End time: Thursday, October 1, 2026, at 9:00 p.m. ET

Asistencia y recursos del VA en español

Obtenga un intérprete sin costo. También obtenga información que le ayude a entender su cuidado médico, beneficios y servicios de VA.

Cómo obtener asistencia lingüística gratuita de VA

Obtenga un intérprete por teléfono gratuito

Llame a nuestra línea de información principal, MyVA411, al . Oprima 0 para conectarse con un agente del centro de llamadas. Dígale al agente que desea que un intérprete que hable español se una a la llamada. Estamos aquí 24 horas al día, 7 días a la semana.

Reciba ayuda lingüística gratuita en el centro médico de VA

Si usted o su familia en cualquier momento necesita asistencia lingüística, simplemente comuníquele a un miembro del personal de VA que desea un intérprete.

También puede pedirle a su proveedor médico de VA quelo /a  conecte con un defensor de pacientes de VA.

Defensores de pacientes de VA son profesionales altamente capacitados dentro de cada centro médico de VA. Ellos trabajan para apoyar los derechos de los veteranos y sus familias que reciben servicios a través de VA. Su defensor de pacientes puede ayudarle a obtener servicios tales como:

  • Un intérprete
  • Traducción de documentos para facilitarle entendimiento de los beneficios de salud y servicios de VA
  • Servicios de lenguaje de signos Americano

Si usted no habla inglés, puede imprimir una copia de esta tarjeta de identificación lingüística. Marque la casilla correspondiente al idioma que habla. Luego, traiga la tarjeta de identificación a su centro de salud de VA más cercano y entréguela a un miembro del personal.

Descargue la tarjeta de identificación lingüística (PDF, por sus siglas en inglés)

Encuentre su centro de salud de VA más cercano (en inglés)

Solicitudes de beneficios y recursos de VA disponibles en español

Aquí encontrará los enlaces a las solicitudes de beneficios y recursos que ofrecemos en español en este momento. Estos recursos no cubren todos los beneficios y servicios que ofrece VA.

Cuidado médico

COVID-19

Solicitud e información de cuidado médico de VA

Aplicaciones y formularios:

  • VA Form 10-10EZ: Instrucciones y Solicitud de Beneficios Medicos
    El objetivo del formulario VA Form 10-10EZ es para que los veteranos soliciten su afiliación al sistema de atención médica de VA. La información proporcionada en este formulario será utilizada por VA para determinar si usted reúne los requisitos para recibir beneficios médicos.
    Obtenga el formulario VA Form 10-10EZ para descargar
  • VA Form 10-0137: Directiva anticipada de VA: poder notarial duradero para el cuidado de la salud y testamento en vida
    Usted puede utilizar este formulario para:
    • Designar personas específicas que tomen decisiones sobre su cuidado de salud por usted.
    • Describir las preferencias sobre como usted desea ser tratado(a).
    • Describir sus preferencias sobre su cuidado médico, cuidado de salud mental, cuidado a largo plazo, u otros tipos de cuidado de salud.
    Obtenga el formulario VA 10-0137 para descargar
  • VA Form 10-7959C: Certificación CHAMPVA (por sus siglas en inglés)  de Otro Seguro de Salud (OHI, por sus siglas en inglés) 
    Descargue el formulario  VA Form 10-7959C (PDF)

Más recursos:

Información para cuidadores

Beneficios para veteranos y miembros del servicio

Beneficios para los no veteranos

Fiduciario

Beneficios para dependientes y sobrevivientes

Cómo obtener ayuda con preocupaciones en un centro de salud de VA

Queremos asegurar que reciba el mejor cuidado posible en VA. Usted tiene el derecho de compartir con nosotros sus preocupaciones, necesidades no cumplidas o querellas en cualquier momento. Sus preocupaciones y querellas nunca afectarán su acceso a cuidado médico ni a la forma en que lo/a  trataremos.

Si en algún momento no está de acuerdo con su proveedor de VA o tiene preocupaciones acerca de su cuidado, estamos aquí para ayudarle:

  • Primero, visite su equipo de cuidado médico de VA
  • Si todavía tiene preocupaciones, pida que lo conecten con el supervisor de su proveedor o el mandatario de servicios del centro médico de VA
  • Si necesita asistencia adicional, contacte a un defensor de pacientes de su centro médico

Esto es lo que un defensor de pacientes puede hacer por usted:

  • Compartir con usted información acerca del proceso de quejas
  • Responder a sus preguntas y asistirle con sus preocupaciones
  • Elevar sus preocupaciones a miembros del personal que mejor puedan resolverlos
  • Explicar su punto de vista durante el proceso completo de resolución de querellas
  • Asegurar que reciba todos los beneficios que le corresponden bajo la ley

Si no está satisfecho/a con la resolución de su inquietud, puede comunicarse con su defensor de pacientes ya que son las personas que le pueden existen alternativas por considerar. 

Encuentre su centro médico de VA más cercano (en inglés)

Lea más sobre sus derechos y responsabilidades:

Derechos y responsabilidades de pacientes de VA y residentes de centros de vida comunitaria de VA (en inglés)

Derechos y responsabilidades de familiares de pacientes de VA y residentes de centros de vida comunitaria del VA (en inglés)

Sus derechos civiles y cómo presentar una queja de discriminación

Por ley, usted tiene derecho a acceder a los beneficios, servicios y programas de VA sin discriminación basada en cualquiera de estos factores:

  • Raza, color u origen nacional (incluida la capacidad para entender el inglés o el dominio limitado del inglés)
  • Origen étnico
  • Edad
  • Sexo
  • Discapacidades

Por ejemplo, un programa de VA no puede negarle servicios o beneficios simplemente debido a uno de estos factores. El personal debe hacer un esfuerzo razonable para proporcionar ayuda y servicios gratuitos para ayudarle a comunicarse efectivamente. Esto incluye ayudas como documentos en letra grande o servicios como los de un intérprete.

Usted tiene estos derechos en cualquier programa de VA y en cualquier programa que reciba fondos de VA.

Obtenga más información sobre las leyes que protegen sus derechos civiles

Seguimos estas leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación en programas y actividades que reciben fondos federales:

Cómo presentar una queja por discriminación

Si usted cree que ha experimentado discriminación en VA o en un programa financiado por VA, puede presentar una queja con nuestro programa de quejas externas.

¿Qué debe saber antes de presentar una queja?

  • Este programa es para veteranos, cuidadores, miembros de familia y otros que usan los beneficios y servicios de VA. Puede presentar una reclamación por usted mismo o por un familiar o amigo/a. Si usted es el cuidador o fiduciario de un veterano, puede presentar una queja en nombre de ellos.
  • Debe presentar la queja dentro de los 180 días de cuando piensa que la discriminación ocurrió. Si no presenta su queja dentro de los 180 días, puede explicar por qué esperó cuando presente su queja.
  • No se necesita tener un abogado para presentar una queja, pero puede buscar representación legal si lo desea.

Para obtener ayuda, llámenos al (TTY, por sus siglas en inglés: 711). Luego, seleccione la opción 4.

Nota: Si usted es un empleado de VA, necesitará usar un programa diferente para presentar una queja.

Aprenda sobre la igualdad de derechos laborales de los empleados de VA (en inglés)

Instrucciones para presentar una queja

Para presentar una queja, envíenos una carta firmada con detalles sobre su queja. Incluya todos los detalles que pueda en la carta. Asegúrese de incluir al menos estos detalles:

  • Su nombre, domicilio y número de teléfono. Si usted presenta una queja en nombre de otra persona, incluya tanto su información como la de la otra persona. También díganos cuál es su relación con la otra persona.
  • El centro de VA donde usted cree que ocurrió la discriminación. Incluya el nombre del centro, el domicilio y el número de teléfono.
  • ¿Cómo, por qué y cuándo cree que fue discriminado/a? Díganos todo lo que pueda, incluyendo los nombres de cualquier persona involucrada en el asunto.
  • Otras personas con las que podemos ponernos en contacto para obtener más información sobre su queja. Proporcione el nombre e información de contacto completo de estas personas.

Envíe su carta firmada a:

Department of Veterans Affairs (VA)
Office of Resolution Management (ORM)
External Complaints Program (ECP)
Attention: Sterling Akins, External Complaints Program Manager
810 Vermont Ave, NW  Suite 275
Washington, DC 20420

¿Qué se espera después de presentar una queja?

Primero, nuestro personal externo del programa de quejas revisará su queja. Ellos se asegurarán de que tienen la información que necesitan para continuar. También se asegurarán de que en VA tengamos la autoridad legal para investigar su queja.

Luego enviarán su queja a la administración involucrada:

  • La Administración de Salud para Veteranos, o
  • La Administración de Beneficios para Veteranos, o
  • La Administración Nacional de Cementerios

La administración revisará su queja y asignará un investigador. El investigador recopilará más información de una o varias maneras:

  • Pueden hacerle una entrevista
  • Pueden entrevistar a personas que presenciaron lo que sucedió
  • Pueden reunir documentos relacionados con lo que sucedió
  • Pueden visitar el lugar donde usted piensa que experimentó discriminación

El investigador compartirá la información que encuentre. Trabajarán con usted y con otras personas involucradas para resolver la queja.

Cómo denunciar acoso o agresión sexual en VA

Todos pueden ser víctimas de acoso y agresión sexual. Y nunca es su culpa. Si alguien hace que usted u otra persona se sienta inseguro en VA, le instamos a que nos lo diga. Estamos aquí para ayudarlo. Y estamos comprometidos a hacer de VA un lugar seguro para todos. 

Denunciar acoso o agresión sexual en VA

Accesibilidad en VA

Estamos comprometidos a brindar acceso a nuestros sitios web y aplicaciones digitales para todos los visitantes con discapacidad. Le pedimos que nos informe sobre los problemas de accesibilidad que encuentre. Sus comentarios nos ayudan a brindarle la información que necesita y solucionar cualquier problema para todos los veteranos y sus familiares.

Infórmese sobre cómo notificar un problema de accesibilidad u obtener ayuda de inmediato

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