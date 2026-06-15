Women Veterans Program Monthly Meet-Up

Wed. Jun 24, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET

Women Veterans Meet Up- Connect, Learn & Thrive

Calling all Women Veterans! Join us for our monthly Women Veterans Meet Up on Wednesday, June 24, 2026, from 10 am-12 pm. This month's topic: Wellness & Benefits-Learn about resources available to you , connect with fellow women veterans, and invest in your well-being.

Location: American Legion Post 66, 30 Covington Rd., Avondale Estates, GA 30002

*Women Veterans Meet Up is held the 4th Wednesday of every month. Share your story, and discover the benefits you've earned through your service. We look forward to seeing you there.