NVCAC Creative Writing Competition
National Veterans Creative Arts Competition, Creative Writing Competition
When:
No event data
Where:
5500 Armstrong Road
Battle Creek, MI
Cost:
Free
National Veterans Creative Arts Competition will hold a Creative Writing Competition at the Battle Creek VA Medical Center on Friday, August 29th. Visit www.creativeartsfestival.com for Creative Writing Division Rules and Categories. For more information, please call Dana Castanier at ext. 33933 or Taylor Fox at ext. 33921.