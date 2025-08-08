Skip to Content

NVCAC Creative Writing Competition

National Veterans Creative Arts Competition will hold a Creative Writing Competition at the Battle Creek VA Medical Center on Friday, August 29th.

5500 Armstrong Road

Battle Creek, MI

National Veterans Creative Arts Competition will hold a Creative Writing Competition at the Battle Creek VA Medical Center on Friday, August 29th. Visit www.creativeartsfestival.com for Creative Writing Division Rules and Categories. For more information, please call Dana Castanier at ext. 33933 or Taylor Fox at ext. 33921.

