Birmingham VA East Clinic Stroke Support Group
When:
Wed. Jan 7, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT
Where:
PRCC Room 1305
7901 Crestwood Boulevard
Irondale, AL
Cost:
Free
Are you or someone you love a stroke survivor? Join our Support group for advice and information with our program discussing a variety of subjects on stroke survival.
Wed. Feb 4, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT
Wed. Mar 4, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT
Wed. Apr 1, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT
Wed. May 6, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT