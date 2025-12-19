Skip to Content

Birmingham VA East Clinic Stroke Support Group

When:

Wed. Jan 7, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT

Where:

PRCC Room 1305

7901 Crestwood Boulevard

Irondale, AL

Cost:

Free

Are you or someone you love a stroke survivor? Join our Support group for advice and information with our program discussing a variety of subjects on stroke survival.

Wed. Feb 4, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT

Wed. Mar 4, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT

Wed. Apr 1, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT

Wed. May 6, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CT

