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We’ll be working on VA.gov soon. During that time, you won’t be able to sign in or use tools.

Start time: Thursday, October 1, 2026, at 8:00 p.m. ET
End time: Thursday, October 1, 2026, at 9:00 p.m. ET

Birmingham VAHCS New Patient Orientation

holding paper family

Birmingham VAHCS New Patient Orientation

When:

Wed. Oct 21, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT

Repeats

Where:

Cost:

Free

Are you a new Patient or Family Caregiver to the Birmingham VA Health Care System? Join every 3rd Wednesday at 9am, as we discuss Health Services, Benefits, travel and various topics on getting the health care you earned. 

Join by phone by calling:

1-  

Access Code: 0

Press # twice to listen to the meeting. 

Or join us virtually  by clicking this link. 

Wed. Oct 21, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT

Wed. Nov 18, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT

Wed. Dec 16, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT

Wed. Jan 20, 2027, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT

Wed. Feb 17, 2027, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT

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