Greater Boston Veteran Stand Down
When:
No event data
Where:
Boston City Hall Plaza
1 City Hall Square
Boston, MA
Cost:
Free
Greater Boston Veteran Stand Down
Friday, Sept. 19, 2025
Veteran Service Hours 8:00 a.m. - 2:00 p.m.
Boston City Hall Plaza
Food, Music, Prizes and More!
Join service providers, employers and community organizations in providing essential supportive services to
Veterans, including: employment assistance, housing assistance, medical care, wellness programs, legal
support, prevention services and more.
For more information, visit nechv.org/StandDown or email StandDown@nechv.org.