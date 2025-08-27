Skip to Content

Greater Boston Veteran Stand Down

Greater Boston Veteran Stand Down, 8:00 a.m. - 2:00 p.m., Sept. 19, 2025, Boston City Hall Plaza. Employment assistance, housing, health care & more!

When:

Where:

Boston City Hall Plaza

1 City Hall Square

Boston, MA

Cost:

Free

Greater Boston Veteran Stand Down

Friday, Sept. 19, 2025
Veteran Service Hours 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Boston City Hall Plaza

Food, Music, Prizes and More!

Join service providers, employers and community organizations in providing essential supportive services to 
Veterans, including: employment assistance, housing assistance, medical care, wellness programs, legal 
support, prevention services and more.


For more information, visit nechv.org/StandDown or email StandDown@nechv.org.

