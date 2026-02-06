Women's Health Wellness Wednesday - Heart Health
When:
Wed. Feb 25, 2026, 6:00 p.m. – 7:00 p.m. ET
Where:
Cost:
Free
Women's Health Wellness Wednesday
A Virtual Info Series for women Veterans*
4th Wednesday
6 p.m. - 7 p.m.
2026 Information Sessions:
2/25/26- Heart Health - Register at
3/25/26 - Colon Cancer Awareness
4/22/26 - Alcohol Awareness
5/27/26 - Women’s Health
6/24/26 - Migraine & Headache Awareness
7/22/26 - Healthy Vision
9/23/26 - National Fruits & Veggies Month
10/28/26 - Dental Health
11/18/26 - Diabetes Awareness
12/16/26 - Stress, Grief & Resilience
1/27/27 - Cervical Cancer Awareness & Prevention
* Pre - registration is required to receive session link.
For more info contact:
VA Bedford: Cheryl Coviello, WVPM;
VA Boston: Carolyn Mason Wholley, WVPM;
VA Central Wester MA: Christine Dunn, WVPM;
Women Veterans Network: Jessica Frost, Director;