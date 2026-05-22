Skip to Content

VETERANS EXPO!

Flyer: Veteran's Expo, 10:00 a.m. - 2:00 p.m. Saturday, June 27, 2026, VA Boston Healthcare System's Brockton campus, 940 Belmont St, Brockton, Mass. Live Music and Prizes - Jobs and Career Fair - Fed/State Resources and Benefits - Military Equipment Displays - Kid’s Zone and More!

When:

Sat. Jun 27, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. ET

Where:

Parade field

940 Belmont Street

Brockton, MA

Cost:

Free

VETERANS EXPO!

SATURDAY, JUNE 27, 2026
10:00 AM - 2:00 PM
Parade Field
VA Boston Brockton Campus
940 Belmont St, Brockton, MA

For Vets, Troops, Family & Friends.

  • Live Bands/Music and Free Prizes!
  • Jobs and Career Fair! Bring your DD214
  • Fed/State Resources and Benefits
  • Health Services and Checks
  • Military Vehicle and Equipment Displays
  • Women Veterans Seminar at 11:00 a.m.
  • Kid’s Zone! Pony Rides, Bounce House and More

*For more information, go to www.eventbrite.com and search for “Massachusetts Veterans Expo”, email VABostonVets@va.gov or call .

Other VA events

Last updated: 