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Creative Arts Festival Workshops

Flyer: Join us Oct. 13 at VA Boston's Brockton campus! Creative Arts Festival workshops in Building 22, 940 Belmont St. Crafts, music, cardio drumming, poetry, readings & creative writing. Open to Veterans, staff, caregivers & visitors. Come create, connect & celebrate the arts!

When:

Tue. Oct 13, 2026, 10:00 a.m. – 3:00 p.m. ET

Where:

Building 22

940 Belmont Street

Brockton, MA

Cost:

Free

Join us Oct. 13, 206, for the Creative Arts Festival workshops in Building 22 at VA Boston's Brockton campus, 940 Belmont Street, Brockton, MA 02301. Crafting, music, cardio drumming, readings, and writing sessions -- open to Veterans, staff, caregivers and visitors. Come create, connect, and celebrate the arts!
10:00 a.m. — Crafting w/ Amy + Music with Johnny B
11:00 a.m. — My Story, My Art Presentation
12:00 p.m. — Cardio Drumming Mini Session
1:00 p.m. — Readings w/ Dana R. (Poetry & Creative Writing)
2:00 p.m. — Creative Writing Mini Session

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