Creative Arts Festival Workshops
When:
Tue. Oct 13, 2026, 10:00 a.m. – 3:00 p.m. ET
Where:
Building 22
940 Belmont Street
Brockton, MA
Cost:
Free
Join us Oct. 13, 206, for the Creative Arts Festival workshops in Building 22 at VA Boston's Brockton campus, 940 Belmont Street, Brockton, MA 02301. Crafting, music, cardio drumming, readings, and writing sessions -- open to Veterans, staff, caregivers and visitors. Come create, connect, and celebrate the arts!
10:00 a.m. — Crafting w/ Amy + Music with Johnny B
11:00 a.m. — My Story, My Art Presentation
12:00 p.m. — Cardio Drumming Mini Session
1:00 p.m. — Readings w/ Dana R. (Poetry & Creative Writing)
2:00 p.m. — Creative Writing Mini Session