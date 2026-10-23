Skip to Content

Creative Arts Writing Workshop

Flyer: Creative Arts Writing Workshop, Thursday, Nov. 12, 2026, 2:00 - 4:00 p.m., Creative Arts Studio, Building 4 Basement. Open to Veterans, caregivers, staff and visitors! We'll use art, music and shared inspiration to spark creativity and help bring your stories to life!

When:

Thu. Nov 12, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. ET

Where:

Building 4, Basement Studio

940 Belmont Street

Brockton, MA

Cost:

Free

VA Creative Arts Writing Workshop
Thursday, Nov. 12, 2026
2:00 – 4:00 p.m.

Elevate your writing skills at our upcoming workshop. We will use art, music and each other for inspiration.

Open to Veterans, caregivers, staff and visitors!

Building 4, Basement Studio, Brockton VA campus, 940 Belmont Street, Brockton, MA 02301

Contact:

Other VA events

Last updated: 