Creative Arts Writing Workshop
When:
Thu. Nov 12, 2026, 2:00 p.m. – 4:00 p.m. ET
Where:
Building 4, Basement Studio
940 Belmont Street
Brockton, MA
Cost:
Free
VA Creative Arts Writing Workshop
Thursday, Nov. 12, 2026
2:00 – 4:00 p.m.
Elevate your writing skills at our upcoming workshop. We will use art, music and each other for inspiration.
Open to Veterans, caregivers, staff and visitors!
Building 4, Basement Studio, Brockton VA campus, 940 Belmont Street, Brockton, MA 02301
Contact:
- holly.corrente@va.gov
- 774‑826‑1804