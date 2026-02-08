Skip to Content

Erin M. Sullivan MSN, AGNP-C

LAAO Program Coordinator | RDN Program Coordinator | Nurse Practitioner

VA Boston health care

Board-certified Nurse Practitioner specializing in cardiovascular care

Education:

  • Undergraduate: Bachelor of Science in Nursing, University of Massachusetts Boston (2012)
  • Nursing School: Associate Degree in Nursing, Caritas Laboure College (2007)
  • Graduate: Master of Science in Nursing, Adult/Gerontological Nurse Practitioner Program, University of Massachusetts Boston (2015)
  • Board Certification: ANCC Adult/Gerontological Nurse Practitioner

Clinical Interests:

  • Cardiovascular care
  • Perioperative optimization
  • Structural heart interventions (including LAAO)
  • Renal denervation program coordination

