Erin M. Sullivan MSN, AGNP-C
LAAO Program Coordinator | RDN Program Coordinator | Nurse Practitioner
VA Boston health care
Board-certified Nurse Practitioner specializing in cardiovascular care
Education:
- Undergraduate: Bachelor of Science in Nursing, University of Massachusetts Boston (2012)
- Nursing School: Associate Degree in Nursing, Caritas Laboure College (2007)
- Graduate: Master of Science in Nursing, Adult/Gerontological Nurse Practitioner Program, University of Massachusetts Boston (2015)
- Board Certification: ANCC Adult/Gerontological Nurse Practitioner
Clinical Interests:
- Cardiovascular care
- Perioperative optimization
- Structural heart interventions (including LAAO)
- Renal denervation program coordination