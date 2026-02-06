Skip to Content
Portrait of a woman in a black and white striped blazer, smiling.

Kazue Okajima MD, PhD

Non-Invasive Cardiologist | Expert in Valvular Heart Disease and Cardiac Imaging

VA Boston health care

Board-certified in Cardiovascular Disease and Echocardiography | Specializes in cardiac imaging and valvular heart disease

Education

  • Medical School: Osaka City University
  • Residency:  Steward Carney Hospital/Tufts Medical Center
  • Fellowship:  University of Hawaii (General cardiology), Columbia University (Research echocardiography), VA Boston/Boston Medical Center (Clinical echocardiography)
  • Board Certification: Cardiovascular Disease, Echocardiography, Cardiac CT

Clinical interests: valvular heart disease, advanced imaging, structural heart disease evaluation

Last updated: 