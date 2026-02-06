Kazue Okajima MD, PhD
Non-Invasive Cardiologist | Expert in Valvular Heart Disease and Cardiac Imaging
VA Boston health care
Board-certified in Cardiovascular Disease and Echocardiography | Specializes in cardiac imaging and valvular heart disease
Education
- Medical School: Osaka City University
- Residency: Steward Carney Hospital/Tufts Medical Center
- Fellowship: University of Hawaii (General cardiology), Columbia University (Research echocardiography), VA Boston/Boston Medical Center (Clinical echocardiography)
- Board Certification: Cardiovascular Disease, Echocardiography, Cardiac CT