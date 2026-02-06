Skip to Content
A smiling man in a white lab coat with a tie stands in front of a blue backdrop.

Mathew S. Lopes MD MPH

Director, Cardiac ICU | Director, Cardiovascular Disease Fellowship Critical Care Cardiologist

VA Boston health care

Board-certified Cardiologist and Cardiac Intensivist | Director of the Cardiac ICU and Cardiovascular Fellowship Program | Faculty at Harvard Medical School

Edudcation

  • Medical School: New York University School of Medicine
  • Residency: Massachusetts General Hospital
  • Fellowship: Brigham & Women’s Hospital (Cardiovascular Medicine, Critical Care Medicine, TIMI research fellowship)
  • Board Certification: Internal Medicine; Cardiovascular Disease; Critical Care Medicine

Clinical Expertise

  • Cardiac Critical Care and Cardiogenic Shock
  • Advanced Hemodynamic Monitoring
  • Mechanical Circulatory Support
  • Medical Education, Quality Improvement, Program Development

Research Interests: Cardiogenic shock, mechanical circulatory support, medical simulation

Click here for more biographical information and publications.

