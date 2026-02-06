Mathew S. Lopes MD MPH
Director, Cardiac ICU | Director, Cardiovascular Disease Fellowship Critical Care Cardiologist
VA Boston health care
Board-certified Cardiologist and Cardiac Intensivist | Director of the Cardiac ICU and Cardiovascular Fellowship Program | Faculty at Harvard Medical School
Edudcation
- Medical School: New York University School of Medicine
- Residency: Massachusetts General Hospital
- Fellowship: Brigham & Women’s Hospital (Cardiovascular Medicine, Critical Care Medicine, TIMI research fellowship)
- Board Certification: Internal Medicine; Cardiovascular Disease; Critical Care Medicine
Clinical Expertise
- Cardiac Critical Care and Cardiogenic Shock
- Advanced Hemodynamic Monitoring
- Mechanical Circulatory Support
- Medical Education, Quality Improvement, Program Development