Monica Ahluwalia MD, FACC
Director, Heart Failure and Left Ventricular Assist Device (LVAD) Program I Advanced Heart Failure & Transplant Cardiologist
VA Boston health care
Board-certified in Cardiology and Advanced Heart Failure & Transplant | She leads the Heart Failure and Left Ventricular Assist Device (LVAD) Program
Education:
• Medical School: UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School in New Jersey
• Residency: Hospital of University of Pennsylvania (UPenn)
• Fellowships: NYU School of Medicine & Brigham & Women’s Hospital
• Board Certification: Internal Medicine, Cardiovascular Medicine, Echocardiography, Advanced Heart Failure & Transplant Cardiology
Clinical expertise:
Heart Failure/Cardiomyopathy, Cardiac Amyloidosis, Hypertrophic Cardiomyopathy, Cardiac sarcoidosis, Myocarditis, Right Heart Catheterization, Cardiogenic Shock, Mechanical Circulatory Support, Left ventricular assist device (LVAD) Heart Transplantation, Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)
Research Interests:
Application of Artificial Intelligence (AI) in Early Detection of Heart Failure/Cardiomyopathy