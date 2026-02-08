Skip to Content
Monica Ahluwalia MD, FACC

Director, Heart Failure and Left Ventricular Assist Device (LVAD) Program I Advanced Heart Failure & Transplant Cardiologist

VA Boston health care

Board-certified in Cardiology and Advanced Heart Failure & Transplant | She leads the Heart Failure and Left Ventricular Assist Device (LVAD) Program

Education:

•    Medical School: UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School in New Jersey
•    Residency: Hospital of University of Pennsylvania (UPenn)
•    Fellowships: NYU School of Medicine & Brigham & Women’s Hospital
•    Board Certification: Internal Medicine, Cardiovascular Medicine, Echocardiography, Advanced Heart Failure & Transplant Cardiology

Clinical expertise:

 Heart Failure/Cardiomyopathy, Cardiac Amyloidosis, Hypertrophic Cardiomyopathy, Cardiac sarcoidosis, Myocarditis, Right Heart Catheterization, Cardiogenic Shock, Mechanical Circulatory Support, Left ventricular assist device (LVAD) Heart Transplantation, Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

Research Interests: 

Application of Artificial Intelligence (AI) in Early Detection of Heart Failure/Cardiomyopathy

