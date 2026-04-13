Cómo tramitar la solicitud para el programa de Preparación y Empleo de Veteranos
Averigüe cómo solicitar al programa de Preparación y Empleo de Veteranos (VR&E, por sus siglas en inglés), antes llamado Rehabilitación Vocacional y Empleo de VA. Este programa también se conoce como Capítulo 31.
¿Cómo puedo tramitar la solicitud si ya tengo una calificación de discapacidad de VA?
Puede aplicar de cualquiera de estas 4 maneras.
Opción 1: En línea
Si reúne los requisitos, le invitaremos a una sesión de orientación en la oficina regional de VA más cercana.
Opción 2: Por correo postal
Llene una solicitud de Preparación y Empleo de Veteranos para Solicitantes con Discapacidades Relacionadas con el Servicio (formulario 28-1900 de VA ).
Descargue el formulario 28-1900 de VA (en inglés)
Envíe la solicitud llenada a esta dirección:
Department of Veterans Affairs
VR&E Intake Center
PO Box 5210
Janesville, WI 53547-5210
Opción 3: En persona
Vaya a la oficina regional de VA y pida a un empleado que le ayude.
Busque una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)
Opción 4: Con la ayuda de un profesional capacitado
Puede consultar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones, o un representante de la Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para que le ayude a solicitar los beneficios de VR&E.
¿Qué hago si soy un miembro del servicio que aún no ha recibido una calificación de discapacidad relacionada con el servicio?
No necesita esperar a recibir una calificación. Simplemente llene el formulario de Rehabilitación Vocacional de VA: Cómo seguir adelante después de salir del servicio (formulario 28-0588 de VA).
Descargue el formulario 28-0588 de VA (en inglés)
Es posible que reúna los requisitos para recibir los beneficios y servicios de VR&E si se encuentra en al menos una de las siguientes situaciones.
Al menos una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:
- Está en el proceso de la Junta de Evaluación Física o
- Espera una baja no deshonrosa y tiene una calificación de memorándum del 20% o más de VA o
- Está inscrito en el Sistema Integrado de Evaluación de Discapacidad (IDES, por sus siglas en inglés).
Información sobre cómo acceder a los servicios de VR&E a través del IDES (en inglés)
Nota: Los miembros del servicio activo gravemente heridos pueden recibir automáticamente beneficios de VR&E antes de que VA emita una calificación de discapacidad, en virtud del artículo 1631(b) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (PL 110-181).
Entrega de beneficios en la baja (BDD, por sus siglas en inglés): Si tiene una enfermedad o lesión que cree que fue causada o se empeoró por su servicio activo, es posible que pueda presentar una reclamación de beneficios por discapacidad a través del programa BDD entre 180 y 90 días antes de dejar el servicio activo. Esto puede ayudar a acelerar el proceso de decisión de la reclamación para que pueda obtener sus beneficios más rápido.
Más información sobre la BDD y qué hacer si le quedan menos de 90 días en el servicio activo (en inglés)
¿Qué pasa después de que tramito la solicitud?
Después de tramitar la solicitud, le programaremos una reunión con un consejero de rehabilitación vocacional (VRC por sus siglas en inglés) para averiguar si tiene una discapacidad laboral y si es apto para recibir los beneficios y servicios de VR&E. Tiene una discapacidad laboral si su discapacidad relacionada con el servicio limita su capacidad para prepararse, obtener y mantener un empleo adecuado (un empleo que no empeore su discapacidad, que sea estable y que se ajuste a sus capacidades, aptitudes e intereses).
Después de que tomemos una decisión sobre su derecho, usted y su consejero trabajarán juntos para elaborar un plan de rehabilitación. En este plan se describen los servicios de rehabilitación y de otro tipo que le proporcionará el VR&E.
También puede reunirse con los consejeros del programa VetSuccess on Campus (VSOC, por sus siglas en inglés) en las instituciones de enseñanza que participan en dicho programa.
Más información sobre VetSuccess on Campus (en inglés)
Si no está de acuerdo con una decisión sobre su solicitud de servicios y beneficios de VR&E, puede solicitar una revisión de la decisión. También puede gestionar las solicitudes de revisión o los recursos que ya haya presentado.
Solicite una revisión de la decisión o gestione una apelación heredada (en inglés)
¿Qué incluye un plan de rehabilitación?
Un plan de rehabilitación es un plan escrito que describe los recursos que utilizaremos para ayudarle a encontrar empleo. Dependiendo de su situación, el VRC trabajará con usted para elegir una de las siguientes vías de apoyo y servicios para ayudarle a encontrar y conservar un empleo, y a vivir de la forma más independiente posible:
- Recontratación con un antiguo empleador (en inglés)
- Servicios de colocación y consultoría para un nuevo empleo (en inglés)
- Ayuda para crear su propia empresa (en inglés)
- Capacitación a largo plazo o servicios para ayudarle a encontrar trabajo en un campo diferente que se adapte mejor a sus capacidades e intereses (en inglés)
- Servicios de vida independiente si no puede volver a trabajar de inmediato (en inglés)
¿Qué ocurre después de que mi VRC cree mi plan de rehabilitación?
Su VRC le ayudará a poner en marcha su plan. También le proporcionará asesoramiento continuo y le ayudará a obtener asistencia tutorial, capacitación laboral, apoyo para prepararse para el trabajo y remisiones médicas.