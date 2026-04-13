Cómo tramitar la solicitud para el programa de Preparación y Empleo de Veteranos

Si reúne los requisitos, le invitaremos a una sesión de orientación en la oficina regional de VA más cercana.

Opción 2: Por correo postal

Llene una solicitud de Preparación y Empleo de Veteranos para Solicitantes con Discapacidades Relacionadas con el Servicio (formulario 28-1900 de VA ).

Descargue el formulario 28-1900 de VA (en inglés)

Envíe la solicitud llenada a esta dirección:

Department of Veterans Affairs

VR&E Intake Center

PO Box 5210

Janesville, WI 53547-5210

Opción 3: En persona

Vaya a la oficina regional de VA y pida a un empleado que le ayude.

Busque una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)

Opción 4: Con la ayuda de un profesional capacitado

Puede consultar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones, o un representante de la Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para que le ayude a solicitar los beneficios de VR&E.

Obtenga ayuda para llenar una solicitud (en inglés)