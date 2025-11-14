Join us in San Juan, Ponce and Mayaguez for our Lung Cancer Awareness Events!
When:
No event data
Where:
Main Lobby
10 Calle Casia
San Juan, PR
Cost:
Free
Join us in San Juan, Ponce and Mayaguez for our Lung Cancer Awareness Events!
Come learn, connect, and take action for your health! We’ll have educational information and resources available for Veterans.
Learn about VA services and benefits Get information on lung cancer prevention and screenings Connect with healthcare professionals and support programs
Hosted by the VA Caribbean Healthcare System
Join us for our Lung Cancer Awareness Event:
- Monday, November 17, 2025 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
San Juan VA Medical Center, 10 Casia Street, San Juan 00921
- Martes, November 18, 2025 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Eurípides Rubio VA Clinic 1802 Calle Navarra, Ponce, PR 00716
- Wednesday, November 19, 2025 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Mayaguez VA Outpatient Clinic 175 Algarrobo Avenue, Mayaguez, PR 00682