Final Environmental Assessment and Finding of No Significant Impact
PRESS RELEASE
April 21, 2026
San Juan, PR - NOTICE OF AVAILABILITY (NOA) U.S. Department of Veterans Affairs Proposed Construction and Operation of the San Juan Fisher House San Juan, Puerto Rico
The U.S. Department of Veterans Affairs (VA) Caribbean Healthcare System (VACHS) announces the availability of the Final Environmental Assessment (EA) and the Finding of No Significant Impact (FONSI) for the proposed construction and operation of a Fisher House in San Juan, Puerto Rico. The facility will provide temporary lodging for families and caregivers of Veterans receiving care at VACHS.
The Final EA evaluates the potential impacts of the project in accordance with the National Environmental Policy Act of 1969 (NEPA; 42 United States Code 4321 et seq.), the Environmental Public Policy Act, Law No. 416 of September 22, 2004, and the Environmental Document Evaluation and Processing Regulation of the Environmental Quality Board dated November 23, 2016. The analysis found that the project would not result in significant adverse environmental impacts, with short-term construction effects minimized through Best Management Practices and compliance with applicable environmental regulations. Based on these findings, the VA has issued a FONSI, and an Environmental Impact Statement is not required.
The Final EA and FONSI are available for public review at: https://www.va.gov/caribbean-health-care/news-releases/final-environmental-assessment-and-finding-of-no-significant-impact
Hard copies may be reviewed at the San Juan Community Library, Ave. Apolo Esq. Topacio, San Juan, PR 00926. Documents are available in English and Spanish.
For additional information, contact: VA Caribbean Healthcare System, Mail Code: 00-OCLA, Attn: Public Affairs Office, 10 Casia St., San Juan, PR 00921-3201, or by email to vachspao@va.gov.
AVISO DE DISPONIBILIDAD
Evaluación Ambiental Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. UU.
Propuesta de Construcción y Operación del San Juan Fisher House San Juan, Puerto Rico
El Sistema de Salud del Caribe (VACHS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE. UU. (VA, por sus siglas en inglés) notifica la disponibilidad de la Evaluación Ambiental Final (EA, por sus siglas en inglés) y la Determinación de No Impacto Significativo (FONSI, por sus siglas en inglés) relacionadas con la construcción y operación de una nueva Fisher House en el campus del VA en San Juan, Puerto Rico. La instalación propuesta ofrecerá alojamiento temporal y gratuito para familiares y cuidadores de Veteranos que reciben tratamiento en el VACHS.
La EA Final fue preparada conforme a los requisitos de la Ley Nacional de Política Ambiental de 1969 (NEPA, por sus siglas en inglés, 42 Código de los Estados Unidos 4321 y siguientes.), la Ley de Política Pública Ambiental, Ley Núm. 416 de 22 de septiembre de 2004, y el Reglamento de Evaluación y Tramitación de Documentos Ambientales de la Junta de Calidad Ambiental de 23 de noviembre de 2016. El análisis ambiental determinó que el Proyecto Propuesto no generará impactos ambientales significativos y que los impactos temporeros de construcción se minimizarán mediante el cumplimiento con las mejores prácticas de manejo ambiental y los requisitos regulatorios aplicables. Por lo tanto, el VA ha emitido un FONSI, y no se requiere la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés). La EA Final y el FONSI están disponibles para revisión pública en: Https://www.va.gov/caribbean-health-care/news-releases/final-environmental-assessment-and-finding-of-no-significant-impact
Copias impresas están disponibles en el San Juan Community Library, Ave. Apolo Esq. Topacio, San Juan, PR 00926. Los documentos están disponibles en inglés y español.
Para información adicional, comuníquese con: VA Caribbean Healthcare System, Mail Code: 00-OCLA, Attn: Public Affairs Office, 10 calle Casia, San Juan, PR 00921-3201, o por correo electrónico a vachspao@va.gov.
Media contacts
Coralys Ruiz Jiménez, Public Affairs Officer
