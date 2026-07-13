WoVeN - Women Veterans Connect & Support Group
When:
Fri. Jul 17, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET
Where:
Blacklick Metro Park – Meadows Picnic Area – Shelter 4
6975 E. Livingston Avenue
Reynoldsburg, OH
Cost:
Free
When: Every Friday, 10am-12pm beginning July 10, 2026
Where: Blacklick Metro Park – Meadows Picnic Area – Shelter 4
What: WoVeN - Woman Veterans Network (Peer Led Group)
No childcare? No problem. There is plenty of space for the kids to run and a playground nearby
Shelter available
No need to sign up
Who: Women veterans looking to get out, connect with others, and feel supported
Fri. Jul 17, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET
Fri. Jul 24, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET
Fri. Jul 31, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET
Fri. Aug 7, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET
Fri. Aug 14, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET