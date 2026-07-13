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WoVeN - Women Veterans Connect & Support Group

WoVeN Support Group

When:

Fri. Jul 17, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET

Repeats

Where:

Blacklick Metro Park – Meadows Picnic Area – Shelter 4

6975 E. Livingston Avenue

Reynoldsburg, OH

Cost:

Free

When: Every Friday, 10am-12pm beginning July 10, 2026
Where: Blacklick Metro Park – Meadows Picnic Area – Shelter 4 
What: WoVeN  - Woman Veterans Network (Peer Led Group)
  • No childcare? No problem. There is plenty of space for the kids to run and a playground nearby
  • Shelter available
  • No need to sign up 
Who: Women veterans looking to get out, connect with others, and feel supported

Fri. Jul 17, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET

Fri. Jul 24, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET

Fri. Jul 31, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET

Fri. Aug 7, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET

Fri. Aug 14, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. ET

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