John P. Bride Jr MD, FACEP
Emergency Medicine Physician
VA Charleston health care
Dr. Bride is a provider at the Ralph H. Johnson VA Health Care System.
Dr. Bride is a board-certified internal medicine physician and hospitalist with extensive experience in inpatient medicine, geriatrics, palliative care, and military medicine. He earned his MD from George Washington University and completed residency training at Boston University. His care philosophy emphasizes compassionate, team-based care focused on patient safety, dignity, and improving outcomes for veterans.