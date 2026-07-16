Kathryn Hudak MD
Surgeon - General surgery and Surgical Critical Care
VA Charleston health care
Dr. Hudak is a provider at the Ralph H. Johnson VA Health Care System.
Kathryn Hudak is board eligible in Surgery and Surgical Critical Care
Medical School: University of Alabama, Birmingham
Residency: University of Alabama, Birmingham
Fellowship: Medical University of South Carolina
Board Certification: American Board of Surgery
Dr. Hudak is a board eligible general surgeon and surgical critical care physician who works in the surgical ICU at Ralph H. Johnson VAMC.