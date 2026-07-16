Skip to Content

Kathryn Hudak MD

Surgeon - General surgery and Surgical Critical Care

VA Charleston health care

Dr. Hudak is a provider at the Ralph H. Johnson VA Health Care System.

Kathryn Hudak is board eligible in Surgery and Surgical Critical Care 
Medical School: University of Alabama, Birmingham
Residency: University of Alabama, Birmingham
Fellowship: Medical University of South Carolina
Board Certification: American Board of Surgery

Dr. Hudak is a board eligible general surgeon and surgical critical care physician who works in the surgical ICU at Ralph H. Johnson VAMC.

Last updated: 