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Man with mustache wearing glasses and maroon sweater in front of US flag.

William M Cicio Sr

Specialty Care

VA Charleston health care

Dr. Cicio is a provider with the Ralph H. Johnson VA Health Care System.

Dr. Cicio is a board-certified cardiologist with fellowship training at SUNY Stony Brook and decades of experience in consultative and non-invasive cardiology. His areas of expertise include echocardiography, nuclear cardiology, vascular imaging, and cardiovascular disease management. Dr. Cicio’s care philosophy focuses on prevention, early diagnosis, and individualized treatment strategies.

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