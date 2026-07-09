William M Cicio Sr
Specialty Care
VA Charleston health care
Dr. Cicio is a provider with the Ralph H. Johnson VA Health Care System.
Dr. Cicio is a board-certified cardiologist with fellowship training at SUNY Stony Brook and decades of experience in consultative and non-invasive cardiology. His areas of expertise include echocardiography, nuclear cardiology, vascular imaging, and cardiovascular disease management. Dr. Cicio’s care philosophy focuses on prevention, early diagnosis, and individualized treatment strategies.