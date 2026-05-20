Produce for a Purpose | Cheyenne

Colorful assortment of vegetables spill out of a paper grocery bag against a blue background. Text reads: Produce for a Purpose.

Produce for a Purpose is a farmers market offering free produce for Veterans.

When:

Mon. Jun 22, 2026, 9:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Repeats

Where:

Brimmer Park | Northwest Parking Lot

2886 Windmill Road

Cheyenne, WY

Cost:

Free

Produce for a Purpose is a Farmers Market free to Veterans held every Monday from 9 a.m. to noon (except for holidays) from June 22, 2026 to October 2026 (end date depending on produce availability).

The produce is donated by Miller Farms of Platteville, CO. They provided over $60,000.00 worth of produce to both the Cheyenne VA Medical Center and Northern Colorado VA Clinic in 2025, serving 5,742 Veterans in Cheyenne and Northern Colorado combined. 

All Veterans are welcome.

For more information contact:

Kelli Wood, CDCE Specialist
307-778-7550, ext. 17317

Mon. Jun 29, 2026, 9:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Mon. Jul 6, 2026, 9:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Mon. Jul 13, 2026, 9:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Mon. Jul 20, 2026, 9:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

