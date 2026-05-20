Produce for a Purpose | Cheyenne

Produce for a Purpose is a Farmers Market free to Veterans held every Monday from 9 a.m. to noon (except for holidays) from June 22, 2026 to October 2026 (end date depending on produce availability).

The produce is donated by Miller Farms of Platteville, CO. They provided over $60,000.00 worth of produce to both the Cheyenne VA Medical Center and Northern Colorado VA Clinic in 2025, serving 5,742 Veterans in Cheyenne and Northern Colorado combined.

All Veterans are welcome.

For more information contact:

Kelli Wood, CDCE Specialist

307-778-7550, ext. 17317