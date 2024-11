When: Tue. Nov 19, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Repeats Where: B3, room 113 17273 State Route 104 Chillicothe, OH Cost: Free





Tai Chi is a treatment known as 'meditation in motion' that can be effective for fall prevention as well as reducing stress and anxiety. It is a gentle, low-impact exercise that combines slow movements, breathing, and visualization for health improvement. It can be helpful for improving and maintaining joint mobility, improving balance, lowering blood pressure, and strengthening the heart and major muscle groups.

Tue. Nov 19, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Nov 21, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Nov 26, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Nov 28, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Dec 3, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Dec 5, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Dec 10, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Dec 12, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Dec 17, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Dec 19, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Dec 24, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Dec 26, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Dec 31, 2024, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jan 2, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jan 7, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jan 9, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jan 14, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jan 16, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jan 21, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jan 23, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jan 28, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jan 30, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Feb 4, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Feb 6, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Feb 11, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Feb 13, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Feb 18, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Feb 20, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Feb 25, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Feb 27, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Mar 4, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Mar 6, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Mar 11, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Mar 13, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Mar 18, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Mar 20, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Mar 25, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Mar 27, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Apr 1, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Apr 3, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Apr 8, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Apr 10, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Apr 15, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Apr 17, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Apr 22, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Apr 24, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Apr 29, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. May 1, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. May 6, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. May 8, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. May 13, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. May 15, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. May 20, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. May 22, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. May 27, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. May 29, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jun 3, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jun 5, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jun 10, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jun 12, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jun 17, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jun 19, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jun 24, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jun 26, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jul 1, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jul 3, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jul 8, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jul 10, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jul 15, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jul 17, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jul 22, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jul 24, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Jul 29, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Jul 31, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Aug 5, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Aug 7, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Aug 12, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Aug 14, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Aug 19, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Aug 21, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Aug 26, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Aug 28, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Sep 2, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Sep 4, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Sep 9, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Sep 11, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Sep 16, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Sep 18, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Sep 23, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Sep 25, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Sep 30, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Oct 2, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Oct 7, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Oct 9, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Oct 14, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Oct 16, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Oct 21, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Oct 23, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Oct 28, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Oct 30, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Nov 4, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Nov 6, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Nov 11, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Thu. Nov 13, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET Tue. Nov 18, 2025, 2:00 pm – 3:00 pm ET

