Home Firearm Safety and Defense Planning Course

Handgun in locking case.

Secure storage for gun owners and available legal options for safe storage.

When:

Tue. Feb 17, 2026, 6:00 p.m. – 8:00 p.m. ET

Where:

American Legion Post 214

6914 Chestnut Street

Upper Darby , PA

Cost:

Free

This course provides education on secure storage for gun owners and available legal options for safe storage. It also provides free certification for service members, Veterans, first responders and their families. 

 

Please RSVP to Shardae Wescott by calling

