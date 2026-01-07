Home Firearm Safety and Defense Planning Course
Secure storage for gun owners and available legal options for safe storage.
When:
Tue. Feb 17, 2026, 6:00 p.m. – 8:00 p.m. ET
Where:
American Legion Post 214
6914 Chestnut Street
Upper Darby , PA
Cost:
Free
This course provides education on secure storage for gun owners and available legal options for safe storage. It also provides free certification for service members, Veterans, first responders and their families.
Please RSVP to Shardae Wescott by calling