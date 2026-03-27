Columbia VA Research
The mission of VA Research is to improve the lives of Veterans and all Americans through health care discovery and innovation — with cutting edge studies conducted at the Columbia VA Health Care System.
Our Research Programs
About our research
Columbia VAHCS Research Program supports a robust and growing research portfolio, including coordinated sponsorship of numerous investigator-led clinical and basic science studies spanning many focus areas.
Current areas of research include:
- PTSD & depression
- Schizophrenia
- Diabetes
- Kidney disease
- Chronic headaches/migraines
- Vascular disease, hypertension, heart failure, and heart disease
- Cancer biology
- Sleep disorders & sleep apnea
- Gulf War Illness
- Systems redesign & clinical process improvements
- Musculoskeletal and Orthopedics
- Traumatic brain injury (TBI)
- Cachexia
- Military exposures
Special Research Programs at Columbia VA Health Care System
Recruitment Site for Million Veteran Program
Recruitment Site for CSP 2002, 2008, 20223
Contact Us:
Michael Ryan MD
Chief of Research & Development
VA Columbia South Carolina health care
Email: michael.ryan1@va.gov
Emanuel Smith
Administrative Officer, Research & Development
VA Columbia South Carolina health care
Email: emanueal.smith@va.gov
Affiliated Research Nonprofit:
Dorn Research Institute
6439 Garners Ferry Road, Columbia, SC 29209
Phone: (803) 776‑4000 x54199
Email: Christopher.Wood2@va.gov