Mind-Body Skills Group for Veterans
Join our 8-week group to explore healing through meditation, journaling, movement, and more. Foster self-awareness, self-care, and creative expression.
When:
Where:
3753 Dacoro Lane
Castle Rock, CO
Cost:
Free
This eight week group fosters healing through self-awareness, self-care, and self-expression, including meditation, guided imagery, breath work, movement, journaling, and drawing.
Participants must attend each class. Space is limited.
Contact Amanda Grantham (720-229-5410) or Heather Skinner (720-793-3785) for more information.
Tue. Sep 23, 2025, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. MT
Tue. Sep 30, 2025, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. MT
Tue. Oct 7, 2025, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. MT
Tue. Oct 14, 2025, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. MT
Tue. Oct 21, 2025, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. MT