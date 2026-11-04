Warrior Women: Sisters in Arms-Denver
When:
Mon. Dec 7, 2026, 10:30 a.m. – 11:30 a.m. MT
Where:
American Legion Post 1
5400 E. Yale Ave.
Denver, CO
Cost:
Free
Sisterhood is powerful, especially among fellow women veterans as sisters-in-arms. Come join other local women veterans to connect and socialize! Any woman veteran in eastern Colorado is welcome to participate in any of the meetups!
Come join us on Dec. 7, from 10:30-11:30 a.m., at the American Legion Post #1 on 5400 E. Yale Ave. in Denver.