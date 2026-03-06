Sisters in Service-Monthly Women Veteran Meetup
Monthly Women Veteran Meetup – Sisters in Service
When:
Fri. Mar 13, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT
Where:
350 Revere Street
El Paso, TX
Cost:
Free
For more information contact:
Theresa Evans – Women’s Mental Health Champion
Katherine Giovas, LCSW – Women’s Health
Women Veterans—come connect, recharge, and build community!
Join us every second Friday of the month from 10 a.m. to 12 p.m. for great conversations, inspiring speakers, fun activities, and helpful resources.
Fri. Apr 10, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT
Fri. May 8, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT
Fri. Jun 12, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT
Fri. Jul 10, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT