Sisters in Service-Monthly Women Veteran Meetup

Graphic poster titled "Sisters in Service" featuring diverse women veterans.

Monthly Women Veteran Meetup – Sisters in Service

When:

Fri. Mar 13, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Where:

350 Revere Street

El Paso, TX

Cost:

Free

For more information contact:

Theresa Evans – Women’s Mental Health Champion
| Theresa.Evans@va.gov

Katherine Giovas, LCSW – Women’s Health
| Katherine.Giovas@va.gov

Women Veterans—come connect, recharge, and build community!
Join us every second Friday of the month from 10 a.m. to 12 p.m. for great conversations, inspiring speakers, fun activities, and helpful resources.

Fri. Mar 13, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Fri. Apr 10, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Fri. May 8, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Fri. Jun 12, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

Fri. Jul 10, 2026, 10:00 a.m. – 12:00 p.m. MT

