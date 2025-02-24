El Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares
Reconocemos la importancia del papel de los cuidadores familiares en el apoyo a la salud y el bienestar de los veteranos. Averigüe si puede ser elegible para el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares (PCAFC, por sus siglas en inglés) y cómo presentar una solicitud.
¿Soy elegible para el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares?
Puede ser elegible si usted y el veterano al que cuida cumplen todos estos requisitos.
Requisitos de elegibilidad para el cuidador familiar
Debe tener al menos 18 años, y por lo menos una de las siguientes situaciones debe ser cierta en su caso:
- Usted es cónyuge; hijo o hija; padre o madre; padrastro, madrastra u otro miembro de una familia reconstituida; o miembro de la familia extendida del veterano, o
- Vive a tiempo completo con el veterano o está dispuesto a vivir a tiempo completo con el veterano si le designamos como cuidador familiar
Requisitos de elegibilidad para el veterano
Todos estos requisitos deben ser ciertos para el veterano al que cuida:
- El veterano tiene una calificación de discapacidad de VA (individual o combinada) del 70 % o superior, y
- El veterano fue dado de baja de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. o tiene una fecha de baja por motivos médicos, y
- El veterano necesita al menos 6 meses de servicios continuos de cuidados personales en persona, y
- El veterano necesita estar inscrito en el cuidado de la salud de VA
Nota: Los miembros del servicio militar activo que se encuentren en situación de baja por razones médicas deberán solicitar cuidado de la salud de VA antes o después de solicitar asistencia de un cuidador.
Obtenga más información sobre los miembros del servicio militar activo y el cuidado de la salud de VA (en inglés)
¿Qué son los servicios de cuidado personal?
Son servicios que el veterano elegible necesita recibir de otra persona.
Incluyen cuidados o asistencia para apoyar al veterano en estas áreas:
- Salud y bienestar
- Necesidades personales cotidianas (como alimentarse, bañarse y vestirse)
- Seguridad, protección o instrucción en su entorno cotidiano
¿Cuántos cuidadores puede designar el veterano elegible?
El veterano puede designar a los siguientes cuidadores:
- Un cuidador familiar primario (el cuidador principal), y
- Un máximo de dos cuidadores familiares secundarios (personas que sirven de apoyo al cuidador primario cuando es necesario)
¿Qué beneficios pueden recibir los cuidadores primarios y secundarios elegibles?
Los cuidadores familiares primarios y secundarios elegibles pueden recibir estos beneficios:
- Educación y capacitación para cuidadores
- Asesoramiento acerca de salud mental
- Viajes, alojamiento y asistencia financiera cuando viajen con el veterano para recibir cuidado
Los cuidadores familiares primarios elegibles también pueden recibir estos beneficios:
- Un estipendio (pago) mensual
- Acceso a beneficios de cuidado de la salud a través del Programa Médico y de Salud Civil del Departamento de Asuntos de los Veteranos (CHAMPVA, por sus siglas en inglés), si no reúne ya los requisitos para recibir cuidado o servicios de otro plan de cuidado de la salud
Obtenga más información sobre CHAMPVA (en inglés)
¿Cómo se solicita este programa?
Usted y el veterano tendrán que solicitarlo juntos y participar en un proceso de solicitud para determinar si reúnen los requisitos para el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares. Ambos tendrán que firmar y fechar la solicitud, y responder a todas las preguntas correspondientes a su función.
Nota: Si el veterano ya está inscrito en este programa y desea añadir un nuevo cuidador familiar, el veterano y el nuevo cuidador deberán presentar una nueva solicitud. Recuerde que solo puede haber un cuidador familiar primario y un máximo de dos cuidadores familiares secundarios designados a la vez.
Puede presentar la solicitud en línea, por correo postal o en persona.
Opción 1: En línea
Puede solicitar en línea en este mismo momento.
Solicitar ayuda para cuidadores (en inglés)
Opción 2: Por correo postal
Complete una solicitud conjunta para el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares (Formulario VA 10-10CG).
Descargue el formulario VA 10-10CG (en inglés)
Envíe el formulario y cualquier documento comprobatorio a esta dirección:
10-10CG Evidence Intake Center
PO Box 5154
Janesville, WI 53547-5154
Opción 3: En persona
Lleve su formulario VA 10-10CG ya llenado al Equipo de Apoyo para Cuidadores en el centro médico de VA más cercano.
Puede encontrar un Equipo de Apoyo para Cuidadores de una de estas maneras:
- Consulte nuestro directorio de Equipos del Programa de Apoyo para Cuidadores (en inglés), o
- Llame a la Línea de Apoyo para Cuidadores al
(TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este
No envíe historias clínicas junto con su solicitud. Si necesita ayuda para llenar la solicitud o si desea consultar el estado de su solicitud, puede llamarnos al
¿Qué documentos puedo presentar si firmo esta solicitud en nombre de un veterano?
Si es un representante que firma esta solicitud en nombre de un veterano, debe tener autoridad legal para tomar decisiones en nombre del veterano. O debe tener autoridad para llenar y firmar solicitudes en nombre del veterano.
Puede presentar uno de estos tipos de documentos:
- Un poder notarial válido, o
- Una orden de tutoría legal, u
- Otro tipo de documento legal que su estado considere prueba de esta autoridad, o
- El formulario VA 21-0972, Certificado de Firmante Alternativo (Alternate Signer Certification), o
- El formulario VA 21-22, Nombramiento de la Organización de Servicios para Veteranos como Representante del Solicitante (Appointment of Veterans Service Organization as Claimant’s Representative), o
- El formulario VA 21-22a, Nombramiento de un Individuo como Representante del Solicitante (Appointment of Individual As Claimant’s Representative)
¿Qué sucede después de tramitar la solicitud?
Un miembro del Equipo de Apoyo para Cuidadores donde el veterano recibe cuidado o tiene previsto recibirlo se comunicará con el veterano y sus eventuales cuidadores para examinar esta solicitud y su elegibilidad.
¿Qué sucede si el veterano al que cuido no cumple los criterios de elegibilidad para este programa?
Los cuidadores familiares de veteranos que no reúnen los requisitos para este programa aún pueden obtener apoyo y recursos. El Programa de Apoyo para Cuidadores de VA consta de dos programas: este Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares (PCAFC) y otro programa llamado el Programa de Servicios Generales de Apoyo para Cuidadores (PGCSS, por sus siglas en inglés).
Aquí puede informarse más:
- Lea acerca del Programa de Servicios Generales de Apoyo para Cuidadores (en inglés)
- Llame a la Línea de Apoyo para Cuidadores al
(TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este
- Hable sobre sus opciones con un Equipo de Apoyo para Cuidadores en el centro médico de VA más cercano
Consulte nuestro directorio de Equipos del Programa de Apoyo para Cuidadores (en inglés)
¿Qué pasa si el veterano aún no está inscrito en el cuidado de la salud de VA?
Si el veterano aún no está inscrito en el cuidado de la salud de VA, primero tendrá que solicitar los beneficios del cuidado de la salud de VA (formulario VA 10-10EZ).
Infórmese sobre cómo solicitar cuidado de la salud de VA
Nota: Los miembros del servicio militar activo que se encuentren en situación de baja por razones médicas deberán solicitar cuidado de la salud de VA antes o después de solicitar asistencia de un cuidador.
Obtenga más información sobre los miembros del servicio militar activo y el cuidado de la salud de VA (en inglés)