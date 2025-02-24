Usted y el veterano tendrán que solicitarlo juntos y participar en un proceso de solicitud para determinar si reúnen los requisitos para el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares. Ambos tendrán que firmar y fechar la solicitud, y responder a todas las preguntas correspondientes a su función.

Nota: Si el veterano ya está inscrito en este programa y desea añadir un nuevo cuidador familiar, el veterano y el nuevo cuidador deberán presentar una nueva solicitud. Recuerde que solo puede haber un cuidador familiar primario y un máximo de dos cuidadores familiares secundarios designados a la vez.

Puede presentar la solicitud en línea, por correo postal o en persona.

Opción 1: En línea

Puede solicitar en línea en este mismo momento.

Solicitar ayuda para cuidadores (en inglés)

Opción 2: Por correo postal

Complete una solicitud conjunta para el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares (Formulario VA 10-10CG).

Descargue el formulario VA 10-10CG (en inglés)

Envíe el formulario y cualquier documento comprobatorio a esta dirección:

10-10CG Evidence Intake Center

PO Box 5154

Janesville, WI 53547-5154

Opción 3: En persona

Lleve su formulario VA 10-10CG ya llenado al Equipo de Apoyo para Cuidadores en el centro médico de VA más cercano.

Puede encontrar un Equipo de Apoyo para Cuidadores de una de estas maneras:

Consulte nuestro directorio de Equipos del Programa de Apoyo para Cuidadores (en inglés), o

Llame a la Línea de Apoyo para Cuidadores al (TTY: 711), de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este

No envíe historias clínicas junto con su solicitud. Si necesita ayuda para llenar la solicitud o si desea consultar el estado de su solicitud, puede llamarnos al (TTY: 711). Atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este.