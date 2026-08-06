Sobre VA DIC para cónyuges, dependientes y padres
Si usted es el cónyuge, hijo/hija o padre/madre de un miembro de las fuerzas militares que perdió su vida en cumplimiento del deber, o es sobreviviente de un veterano que falleció a raíz de una lesión o enfermedad relacionada con el servicio, podría estar en condiciones de recibir un beneficio monetario libre de impuestos llamado compensación por dependencia e indemnización de VA (DIC, por sus siglas en inglés). Averigüe si puede recibir beneficios o compensación de VA.
Información para sobrevivientes con reclamaciones relacionadas con la Ley PACT
Si cree que es elegible para VA DIC en virtud de la Ley PACT, puede presentar una solicitud nueva.
Si hemos denegado su reclamación en el pasado y pensamos que puede ser elegible ahora, intentaremos ponernos en contacto con usted. Tal vez podamos revaluar su reclamación. No es necesario que espere a que nos pongamos en contacto con usted para presentar una nueva solicitud.
Infórmese más sobre las implicaciones de la Ley PACT para usted como sobreviviente
¿Soy elegible para VA DIC como cónyuge o dependiente sobreviviente?
Como cónyuge sobreviviente
Elegibilidad
Puede ser elegible para recibir beneficios o compensación de VA si cumple estos requisitos.
Una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:
- Usted vivió con el veterano o miembro de las fuerzas militares sin interrupción hasta el fallecimiento, o
- Si se separó, usted no ocasionó la separación
Además, una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:
- Usted contrajo matrimonio con el veterano o miembro de las fuerzas militares dentro de los 15 años de su alta contados desde el período en el que se desempeñó en las fuerzas militares, en el transcurso de los cuales comenzó o se agravó la enfermedad o la lesión por la que califica, o
- Usted estuvo en una relación matrimonial con el veterano o miembro de las fuerzas militares al menos durante 1 año, o
- Usted tuvo un hijo/hija con el veterano o miembro de las fuerzas militares
Nota: Si volvió a contraer matrimonio, puede recibir o seguir recibiendo compensación si una de las siguientes afirmaciones describe su situación:
- Usted volvió a contraer matrimonio el 16 de diciembre de 2003 o posteriormente y tenía 57 años de edad o más cuando volvió a contraer matrimonio, o
- Usted volvió a contraer matrimonio el 5 de enero de 2021 o posteriormente y tenía 55 años de edad o más cuando volvió a contraer matrimonio
Pruebas
Deberá presentar pruebas con su reclamación de que una de estas descripciones se aplica al veterano o el miembro de las fuerzas militares. Las pruebas pueden incluir documentos como los registros del servicio militar, informes médicos y resultados de exámenes médicos.
Brindar pruebas que demuestren que una de las siguientes afirmaciones es verdadera:
- El miembro de las fuerzas militares falleció durante servicio activo, servicio activo para entrenamiento o entrenamiento durante servicio inactivo, o
- El veterano falleció de una enfermedad o lesión relacionada con las funciones militares, o
- El veterano no falleció a raíz de una enfermedad o lesión relacionada con las funciones militares, pero era elegible para recibir compensación de VA por una discapacidad relacionada con el servicio considerada totalmente incapacitante durante un tiempo determinado
Si la elegibilidad del veterano se debió a una discapacidad relacionada con el servicio calificada como “totalmente incapacitante,” esa calificación debe haber estado vigente durante uno de estos períodos:
- Durante al menos 10 años antes del fallecimiento, o
- Desde su alta del servicio activo y durante al menos 5 años inmediatamente antes de su fallecimiento, o
- Durante al menos 1 año antes del fallecimiento en el caso de un exprisionero de guerra que falleció después del 30 de septiembre de 1999
Nota: “Totalmente incapacitante” significa que las lesiones del veterano le impidieron trabajar.
Infórmese más sobre las pruebas que necesitará para sustentar su reclamación (en inglés)
Como hijo/hija sobreviviente
Elegibilidad
Usted puede ser elegible para recibir beneficios o compensación de VA si cumple estos requisitos.
Todas las afirmaciones a continuación deben ser verdaderas:
- Usted no está casado/a, y
- No está incluido/a en la compensación del cónyuge sobreviviente, y
- Es menor de 18 años (o es menor de 23 años si asiste a la escuela)
Nota: Si fue adoptado por fuera de la familia del veterano o del miembro de las fuerzas militares, pero satisface todos los criterios de elegibilidad, aún califica para recibir compensación.
Pruebas
Deberá presentar pruebas con su reclamación de que una de estas descripciones se aplica al veterano o al miembro de las fuerzas militares. Las pruebas pueden incluir documentos como los registros del servicio militar, informes médicos y resultados de exámenes médicos.
Brindar pruebas que demuestren que una de las siguientes afirmaciones es verdadera:
- El miembro de las fuerzas militares falleció durante servicio activo, servicio activo para entrenamiento o entrenamiento durante servicio inactivo, o
- El veterano falleció de una enfermedad o lesión relacionada con las funciones militares, o
- El veterano no falleció a raíz de una enfermedad o lesión relacionada con las funciones militares, pero era elegible para recibir compensación de VA por una discapacidad relacionada con el servicio que estuvo calificada como totalmente incapacitante durante un tiempo
Si la elegibilidad del veterano se debió a una discapacidad relacionada con el servicio calificada como “totalmente incapacitante,” esa calificación debe haber estado vigente durante uno de estos períodos:
- Durante al menos 10 años antes del fallecimiento, o
- Desde su alta del servicio activo y durante al menos 5 años inmediatamente antes de su fallecimiento, o
- Durante al menos 1 año antes del fallecimiento en el caso de un exprisionero de guerra que ocurrió después del 30 de septiembre de 1999
Nota: “Totalmente incapacitante” significa que las lesiones del Veterano le impidieron trabajar.
Infórmese más sobre las pruebas que necesitará para sustentar su reclamación (en inglés)
Como padre o madre sobreviviente
Elegibilidad
Usted puede ser elegible para recibir beneficios o compensación de VA si cumple estos requisitos.
Ambas de las siguientes afirmaciones deben ser verdaderas:
- Usted es el padre/madre biológico, adoptivo o de acogida del veterano o el miembro de las fuerzas militares, y
- Su ingreso es inferior a cierto monto
Verificar el cuadro de valores de DIC para padres (en inglés)
Nota: Por padre/madre de acogida se entiende alguien que se desempeñó como padre/madre del veterano o miembro de las fuerzas militares antes de su último ingreso al servicio activo.
Pruebas
Deberá presentar pruebas con su reclamación de que una de estas descripciones se aplica al veterano o el miembro de las fuerzas militares. Las pruebas pueden incluir documentos como los registros del servicio militar, informes médicos y resultados de exámenes médicos.
Brindar pruebas que demuestren que una de las siguientes afirmaciones es verdadera:
- El miembro de las fuerzas militares falleció a raíz de una lesión o enfermedad mientras prestaba servicio activo o en cumplimiento del deber para entrenamiento, o
- El miembro de las fuerzas militares falleció a raíz de una lesión o ciertas enfermedades en cumplimiento del deber mientras prestaba servicio para entrenamiento inactivo, o
- El veterano falleció a raíz de una enfermedad o lesión relacionada con las funciones militares
Infórmese más sobre las pruebas que necesitará para sustentar su reclamación (en inglés)
Nota: Si usted es sobreviviente de un veterano que falleció a raíz de COVID-19 y una afección vinculada con el servicio empeoró su enfermedad, tal vez reúna las condiciones para recibir compensación por dependencia e indemnización de VA (DIC). Cuando revisemos su solicitud, consideraremos si una afección vinculada con el servicio contribuyó a la enfermedad de su ser querido.
¿Qué tipo de beneficios puedo recibir?
Si usted califica, puede recibir beneficios monetarios libres de impuestos. El monto que reciba dependerá del tipo de sobreviviente que usted sea.
Valores de beneficios DIC para cónyuges e hijos sobrevivientes (en inglés)
¿Cómo solicito compensación?
Primero deberá completar una solicitud de beneficios. La solicitud que complete dependerá de su situación como sobreviviente.
Si usted es cónyuge o hijo/hija sobreviviente de un miembro de las fuerzas militares que falleció durante el servicio activo, su oficial de asistencia para bajas militares le ayudará a completar la solicitud de compensación por dependencia e indemnización pata un cónyuge o hijo/hija sobreviviente (Formulario VA 21P-534a). El oficial lo ayudará a enviar por correo el formulario a la oficina regional de VA correcta.
Descargue el formulario VA 21-534a (en inglés)
Si usted es cónyuge o hijo/hija sobreviviente de un veterano, complete una solicitud para DIC, pensión de supervivencia o beneficios acumulados (formulario VA 21P-534EZ).
Descargue el formulario VA 21P-534EZ (en inglés)
Si usted es padre/madre sobreviviente, complete una Solicitud para compensación por dependencia e indemnización por padre(s)/madre(s) (Formulario VA 21P-535).
Descargue el formulario VA 21P-535 (en inglés)
Usted puede solicitar este beneficio de cualquiera de estas maneras:
- Consulte con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de una Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés)
Ayuda para tramitar su reclamación (en inglés)
- Utilice la herramienta QuickSubmit para cargar su formulario en línea
Ir a QuickSubmit (en inglés)
- Envíe por correo su solicitud completada a esta dirección:
Department of Veterans Affairs
Pension Intake Center
PO Box 5365
Janesville, WI 53547-5365
- Vaya a una oficina regional de VA y solicite ayuda a un empleado de VA
Ubique una oficina regional de VA próxima a usted (en inglés)
¿Debería presentar un formulario de intención de presentación?
Es aconsejable que presente un formulario de intención de presentación antes de solicitar beneficios de pensión de DIC. Esto puede darle el tiempo que necesita para reunir sus pruebas y evitar una posible fecha de inicio posterior (también llamada “fecha de entrada en vigor”). Cuando nos notifique su intención de presentación, es posible que pueda obtener pagos retroactivos (pagos que comienzan en una fecha del pasado).
Averigüe cómo presentar un formulario de intención de presentación (en inglés)