Sobre VA DIC para cónyuges, dependientes y padres

Elegibilidad

Puede ser elegible para recibir beneficios o compensación de VA si cumple estos requisitos.

Una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:

Usted vivió con el veterano o miembro de las fuerzas militares sin interrupción hasta el fallecimiento, o

Si se separó, usted no ocasionó la separación

Además, una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:

Usted contrajo matrimonio con el veterano o miembro de las fuerzas militares dentro de los 15 años de su alta contados desde el período en el que se desempeñó en las fuerzas militares, en el transcurso de los cuales comenzó o se agravó la enfermedad o la lesión por la que califica, o

Usted estuvo en una relación matrimonial con el veterano o miembro de las fuerzas militares al menos durante 1 año, o

Usted tuvo un hijo/hija con el veterano o miembro de las fuerzas militares

Nota: Si volvió a contraer matrimonio, puede recibir o seguir recibiendo compensación si una de las siguientes afirmaciones describe su situación:

Usted volvió a contraer matrimonio el 16 de diciembre de 2003 o posteriormente y tenía 57 años de edad o más cuando volvió a contraer matrimonio, o

Usted volvió a contraer matrimonio el 5 de enero de 2021 o posteriormente y tenía 55 años de edad o más cuando volvió a contraer matrimonio

Pruebas

Deberá presentar pruebas con su reclamación de que una de estas descripciones se aplica al veterano o el miembro de las fuerzas militares. Las pruebas pueden incluir documentos como los registros del servicio militar, informes médicos y resultados de exámenes médicos.

Brindar pruebas que demuestren que una de las siguientes afirmaciones es verdadera:

El miembro de las fuerzas militares falleció durante servicio activo, servicio activo para entrenamiento o entrenamiento durante servicio inactivo, o

El veterano falleció de una enfermedad o lesión relacionada con las funciones militares, o

El veterano no falleció a raíz de una enfermedad o lesión relacionada con las funciones militares, pero era elegible para recibir compensación de VA por una discapacidad relacionada con el servicio considerada totalmente incapacitante durante un tiempo determinado

Si la elegibilidad del veterano se debió a una discapacidad relacionada con el servicio calificada como “totalmente incapacitante,” esa calificación debe haber estado vigente durante uno de estos períodos:

Durante al menos 10 años antes del fallecimiento, o

Desde su alta del servicio activo y durante al menos 5 años inmediatamente antes de su fallecimiento, o

Durante al menos 1 año antes del fallecimiento en el caso de un exprisionero de guerra que falleció después del 30 de septiembre de 1999

Nota: “Totalmente incapacitante” significa que las lesiones del veterano le impidieron trabajar.

Infórmese más sobre las pruebas que necesitará para sustentar su reclamación (en inglés)