Free Legal Veterans Clinic

Free Legal Aid for Veterans!

When:

Where:

Building 3, Auditorium

1100 North College Avenue

Fayetteville, AR

Cost:

Free

Call 870.972.9224 ext. 4324 or visit https://bit.ly/Nove21VAClinic

Free Civil Legal Services:

Estate Planning, Driver's License Reinstatement, Criminal Record Sealing, Domestic Relations (divorce, custody, etc), Housing (evicition,discrimination, etc), Veterans Benefits Disputes, Discharge Upgrades.

Register by November 18th.  Walk-ins welcome on first-come, first serve basis.

