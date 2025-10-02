Free Legal Veterans Clinic
Free Legal Aid for Veterans!
When:
No event data
Where:
Building 3, Auditorium
1100 North College Avenue
Fayetteville, AR
Cost:
Free
Call 870.972.9224 ext. 4324 or visit https://bit.ly/Nove21VAClinic
Free Civil Legal Services:
Estate Planning, Driver's License Reinstatement, Criminal Record Sealing, Domestic Relations (divorce, custody, etc), Housing (evicition,discrimination, etc), Veterans Benefits Disputes, Discharge Upgrades.
Register by November 18th. Walk-ins welcome on first-come, first serve basis.