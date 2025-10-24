Drop-in Free Civil Legal Aid - Fayetteville
Walk-in Free Legal Veterans Clinic - Fayetteville
When:
Where:
Mental Health Building 44
1100 North College Avenue
Fayetteville, AR
Cost:
Free
Free Civil Legal Service:
Estate Planning
Driver's License Reinstatment
Criminal Record Sealing
Domestic Relations (Divorce, Custody, etc)
Housing (Evicition, Discrimination, etc)
Veterans Benefits Disputes
Discharge Upgrades
Thu. Oct 30, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT
Fri. Oct 31, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT
Sat. Nov 1, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT
Sun. Nov 2, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT
Mon. Nov 3, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT