Drop-in Free Civil Legal Aid - Fayetteville

Walk-in Free Legal Veterans Clinic - Fayetteville

When:

Repeats

Where:

Mental Health Building 44

1100 North College Avenue

Fayetteville, AR

Cost:

Free

Free Civil Legal Service:

Estate Planning

Driver's License Reinstatment

Criminal Record Sealing 

Domestic Relations (Divorce, Custody, etc)

Housing (Evicition, Discrimination, etc)

Veterans Benefits Disputes

Discharge Upgrades

 

 

Thu. Oct 30, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT

Fri. Oct 31, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT

Sat. Nov 1, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT

Sun. Nov 2, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT

Mon. Nov 3, 2025, 8:30 a.m. – 12:30 p.m. CT

