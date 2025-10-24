Free Legal Veterans Clinic - Fort Smith
Walk-in Free Legal Veterans Clinic - Fort Smith
When:
No event data
Where:
Main Enterance
5700 Phoenix Place
Fort Smith, AR
Cost:
Free
Free Civil Legal Service:
Estate Planning
Driver's License Reinstatment
Criminal Record Sealing
Domestic Relations (Divorce, Custody, etc)
Housing (Evicition, Discrimination, etc)
Veterans Benefits Disputes
Discharge Upgrades
Tue. Nov 4, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT
Tue. Nov 11, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT
Tue. Nov 18, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT
Tue. Nov 25, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT
Tue. Dec 2, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT