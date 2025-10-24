Skip to Content

Free Legal Veterans Clinic - Fort Smith

Walk-in Free Legal Veterans Clinic - Fort Smith

When:

Repeats

Where:

Main Enterance

5700 Phoenix Place

Fort Smith, AR

Cost:

Free

Free Civil Legal Service:

Estate Planning

Driver's License Reinstatment

Criminal Record Sealing 

Domestic Relations (Divorce, Custody, etc)

Housing (Evicition, Discrimination, etc)

Veterans Benefits Disputes

Discharge Upgrades

Tue. Nov 4, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT

Tue. Nov 11, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT

Tue. Nov 18, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT

Tue. Nov 25, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT

Tue. Dec 2, 2025, 12:00 p.m. – 3:00 p.m. CT

