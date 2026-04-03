Outdoor Walking Group
Meet new Veterans while getting exercise
When:
Wed. Apr 8, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT
Where:
Pea Ridge City Park
2344 Hayden Rd
Pea Ridge, AR
Cost:
Free
Enjoy the outdoors with other Veterans while getting exercise. Walk the beautiful Pea Ridge City Park. All are welcome to join. Please contact Les Shaeffer, VHSO Whole Health Coach,
Thu. Apr 9, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT
Fri. Apr 10, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT
Sat. Apr 11, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT
Sun. Apr 12, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. CT