Women Veterans' Social at the Peer Center
When:
Mon. Jan 5, 2026, 5:00 p.m. – 6:30 p.m. PT
Where:
Peer Center, Building 306
11301 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA
Cost:
Free
Women Veterans’ Social is a weekly event that offers the opportunity to relax, connect, and get to know your peers in our growing community of women Veterans. The event is open to all women Veterans, regardless of discharge status, service length, or era.
For more info, please reach out to our peer staff at VHAWLAPeerCenter@va.gov.
When: Every Monday, 5-6:30 p.m.
Mon. Jan 5, 2026, 5:00 p.m. – 6:30 p.m. PT
Mon. Jan 12, 2026, 5:00 p.m. – 6:30 p.m. PT
Mon. Jan 19, 2026, 5:00 p.m. – 6:30 p.m. PT
Mon. Jan 26, 2026, 5:00 p.m. – 6:30 p.m. PT
Mon. Feb 2, 2026, 5:00 p.m. – 6:30 p.m. PT