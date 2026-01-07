Wednesday Veteran Weekly Produce Giveaway
When:
Wed. Jan 14, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT
Where:
Wadsworth Theater
11301 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA
Cost:
Free
Join VA Greater Los Angeles Healthcare System's Center for Development and Civic Engagement for Wednesday Veteran Weekly Produce Giveaway events supported by Westside Food Bank and Food for Health.
Wed. Jan 14, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT
Wed. Jan 21, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT
Wed. Jan 28, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT