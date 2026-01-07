Skip to Content

Wednesday Veteran Weekly Produce Giveaway

When:

Wed. Jan 14, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT

Repeats

Where:

Wadsworth Theater

11301 Wilshire Boulevard

Los Angeles, CA

Cost:

Free

Join VA Greater Los Angeles Healthcare System's Center for Development and Civic Engagement for Wednesday Veteran Weekly Produce Giveaway events supported by Westside Food Bank and Food for Health.

 

 

Wed. Jan 14, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT

Wed. Jan 21, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT

Wed. Jan 28, 2026, 12:00 p.m. – 1:00 p.m. PT

Other VA events

Last updated: 