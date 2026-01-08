Friday Veteran Produce Weekly Giveaway
When:
Fri. Jan 9, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT
Where:
Wadsworth Theater
11301 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA
Cost:
Free
Join VA Greater Los Angeles Healthcare System's Center for Development and Civic Engagement for Friday Vetean Produce Weekly Giveaway events supported by Food for Health.
Fri. Jan 9, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT
Fri. Jan 16, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT
Fri. Jan 23, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT
Fri. Jan 30, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT