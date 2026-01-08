Skip to Content

Friday Veteran Produce Weekly Giveaway

When:

Fri. Jan 9, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT

Repeats

Where:

Wadsworth Theater

11301 Wilshire Boulevard

Los Angeles, CA

Cost:

Free

Join VA Greater Los Angeles Healthcare System's Center for Development and Civic Engagement for Friday Vetean Produce Weekly Giveaway events supported by Food for Health.

Fri. Jan 16, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT

Fri. Jan 23, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT

Fri. Jan 30, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. PT

