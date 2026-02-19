CalFresh Enrollment Clinic
When:
Tue. Feb 24, 2026, 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT
Where:
Bldg. 500, Room 1613
11301 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA
Cost:
Free
Join us for a CalFresh Enrollment Clinic, add to your food budget and get help putting healthy food on the table with CalFresh Program.
Tue. Feb 24, 2026, 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT
Tue. Mar 3, 2026, 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT
Tue. Mar 10, 2026, 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT
Tue. Mar 17, 2026, 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT
Tue. Mar 24, 2026, 7:00 a.m. – 3:30 p.m. PT