Hampton VA Healthcare System Freedom 250 & VHA 80 Outreach Event
Hampton HCS Freedom 250 & VHA 80 Outreach Event
When:
Mon. Jul 6, 2026, 5:00 p.m. – 7:00 p.m. ET
Where:
Lobby
70 Knells Ridge Boulevard
Chesapeake, VA
Cost:
Free
Freedom 250 & VHA 80 Outreach Event
NORTH BATTLEFIELD OUTPATIENT CLINIC
70 KNELLS RIDGE BLVD
CHESAPEAKE, 23320
Whole Health
Enrollment & Eligibility
CDCE
VEO
Military 2 VA (M2VA) / Veterans Outreach Program Specialist team
*Veterans Benefits Association will be in attendance for questions