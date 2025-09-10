Skip to Content

Healthy Minds Healthy Bodies Veteran Resource Fair

Veteran Resource Fair

When:

No event data

Where:

Nedsra Gym

1770 W. Centennial Place

Addison, IL

Cost:

Free

Join us at the Healthy Minds Healthy Bodies Veteran Resource Fair!

Date: September 16
Time: 10 a.m. - 2 p.m.
Location: Nedsra Gym, Addison, IL

Explore valuable resources from vendors like the Veterans Assistance Commission of DuPage County, Hines VA Hospital, and more!

Don’t miss this chance to connect with organizations dedicated to supporting our Veterans.

Spread the word! 

