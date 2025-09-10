Healthy Minds Healthy Bodies Veteran Resource Fair
Veteran Resource Fair
When:
Where:
Nedsra Gym
1770 W. Centennial Place
Addison, IL
Cost:
Free
Join us at the Healthy Minds Healthy Bodies Veteran Resource Fair!
Date: September 16
Time: 10 a.m. - 2 p.m.
Location: Nedsra Gym, Addison, IL
Explore valuable resources from vendors like the Veterans Assistance Commission of DuPage County, Hines VA Hospital, and more!
Don’t miss this chance to connect with organizations dedicated to supporting our Veterans.
Spread the word!