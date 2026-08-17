Skip to Content

Joliet Benefit and Enrollment Event

Flyer for Choose VA Benefit and Enrollment Event at Edward Hines Jr. VA Hospital on September 3, 2020.

When:

Thu. Sep 3, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. CT

Where:

1201 Eagle Street

Joliet, IL

Cost:

Free

Veterans: Need help enrolling in VA Healthcare or accessing benefits? Join us at the Joliet VA Clinic for our Benefit and Enrollment Event! Get one-on-one assistance with healthcare enrollment, benefit claims, and connecting to VA programs and services. Joliet VA Clinic, 1201 Eagle Street, Joliet, IL   September 3, 2026   ⏰ 10 a.m. – 2 p.m. Questions? Contact hinesoutreach@va.gov

Other VA events

Last updated: 