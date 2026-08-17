Aurora Clinic Benefit and Enrollment Event
When:
Mon. Sep 21, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. CT
Where:
161 South Lincolnway, Suite 120
North Aurora, IL
Cost:
Free
Veterans: Need help enrolling in VA Healthcare or accessing benefits? Join us at the Aurora VA Clinic for our Benefit and Enrollment Event! Get one-on-one assistance with healthcare enrollment, benefit claims, and connecting to VA programs and services. Aurora VA Clinic, 161 South Lincolnway St, Suite 120, North Aurora, IL September 21, 2026 ⏰ 10 a.m. – 2 p.m. Questions? Contact hinesoutreach@va.gov