Skip to Content

Aurora Clinic Benefit and Enrollment Event

Poster for Choose VA Benefit and Enrollment Event at Aurora VA Clinic on September 21, 2023.

When:

Mon. Sep 21, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. CT

Where:

161 South Lincolnway, Suite 120

North Aurora, IL

Cost:

Free

Veterans: Need help enrolling in VA Healthcare or accessing benefits? Join us at the Aurora VA Clinic for our Benefit and Enrollment Event! Get one-on-one assistance with healthcare enrollment, benefit claims, and connecting to VA programs and services. Aurora VA Clinic, 161 South Lincolnway St, Suite 120, North Aurora, IL   September 21, 2026   ⏰ 10 a.m. – 2 p.m. Questions? Contact hinesoutreach@va.gov

Other VA events

Last updated: 