Skip to Content

Oak Lawn Benefit and Enrollment Event

"Choose VA Benefit And Enrollment Event" flyer with details and location for September 8, 2026.

When:

Tue. Sep 8, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. CT

Where:

10201 South Cicero Avenue

Oak Lawn, IL

Cost:

Free

Veterans: Need help enrolling in VA Healthcare or accessing benefits? Join us at the Aurora VA Clinic for our Benefit and Enrollment Event! Get one-on-one assistance with healthcare enrollment, benefit claims, and connecting to VA programs and services. Oak Lawn VA Clinic, 10201 South Cicero Ave., Oak Lawn, IL   September 8, 2026   ⏰ 10 a.m. – 2 p.m. Questions? Contact hinesoutreach@va.gov

Other VA events

Last updated: 