Free Legal Clinic for Veterans & Family Members

When:

Fri. Jan 9, 2026, 1:00 p.m. – 3:30 p.m. CT

Where:

Building 108A – Steps from the main medical center entrance

2002 Holcombe Boulevard

Houston, TX

Cost:

Free

  • DISCHARGE UPGRADES
  • VA BENEFITS
  • FAMILY LAW
  • GUARDIANSHIPS
  • WILLS & ESTATES
  • CRIMINAL RECORD CLEARING
  • LANDLORD/ TENANT ISSUES
  • TAX & BANKRUPTCY
  • CONSUMER MATTERS
  • OTHER CIVIL LEGAL ISSUES
     

Services are dependent upon financial eligibility such as income and assets.

If you are unable to attend in person, visit www.legalhelphouston.org to apply for assistance.

Fri. Jan 9, 2026, 1:00 p.m. – 3:30 p.m. CT

Fri. Jan 16, 2026, 1:00 p.m. – 3:30 p.m. CT

Fri. Jan 23, 2026, 1:00 p.m. – 3:30 p.m. CT

Fri. Jan 30, 2026, 1:00 p.m. – 3:30 p.m. CT

Fri. Feb 6, 2026, 1:00 p.m. – 3:30 p.m. CT

