Choose VA Tele-Town Hall
#Choose VA
When:
Wed. Sep 16, 2026, 6:30 p.m. – 7:30 p.m. ET
Where:
Cost:
Free
Join Hershel "Woody" Williams VA Medical Center for an interactive Tele-Town Hall to learn about VA health care enrollment, benefits, and services available to Veterans across our region.
Microsoft Teams meeting
Join: https://teams.microsoft.com/meet/289865237116478?p=g2DKNSz36aK0R0yAT1
Meeting ID: 289 865 237 116 478 Passcode: EA2nV7MU
OR
Dial in by phone
+1 205-235-3524 Phone conference ID: 294 612 150#