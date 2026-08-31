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Choose VA Tele-Town Hall

Choose VA Tele-Town Hall poster with various photos of people, Wednesday, Sept. 16th, 2020.

#Choose VA

When:

Wed. Sep 16, 2026, 6:30 p.m. – 7:30 p.m. ET

Where:

Cost:

Free

Join Hershel "Woody" Williams VA Medical Center for an interactive Tele-Town Hall to learn about VA health care enrollment, benefits, and services available to Veterans across our region.

Microsoft Teams meeting 

Join: https://teams.microsoft.com/meet/289865237116478?p=g2DKNSz36aK0R0yAT1

Meeting ID: 289 865 237 116 478     Passcode: EA2nV7MU 

OR

Dial in by phone 

+1 205-235-3524   Phone conference ID: 294 612 150# 

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