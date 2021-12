Oscar G. Johnson VA Medical Center - campus map

Directions

From Hancock Clinic

1. Turn LEFT onto US-41. (0.07 miles)

2. Turn RIGHT onto WHITE STREET (0.45 miles)

3. Turn RIGHT onto TEZCUCO STREET (0.16 miles)

4. Turn LEFT onto HANCOCK STREET/US-41 South. Continue to follow US-41 South. (0.28 miles)

5. Turn RIGHT onto US-41 South/MI-26 South. (0.37 miles)

6. Turn LEFT onto US-41 South. (45.01 miles)

7. Turn RIGHT onto US-141/MI-28. (4.15 miles)

8. Turn LEFT onto US-141. (34.30 miles)

9. Turn LEFT onto US-141/US-2/CRYSTAL AVENUDE. Continue to follow US-141/US-2 (Crossing into WISCONSIN). (15.79 miles)

10. Turn RIGHT onto US-141 S/US-2 East (Crossing into MICHIGAN). (14.64 miles)

11. Turn SHARP RIGHT onto EAST H STREET (0.19 miles)

12. End at 325 East H Street, Iron Mountain, MI 49801-4760 US

Total Estimated Time: 2 hours, 42 minutes

Total Distance: 115.50 miles

From Ironwood Clinic

1. Start out going EAST on EAST CLOVERLAND DR/US-2 toward BEST STREET. Continue to follow US-2 (Crossing into WISCONSIN). (111.78 miles)

2. Turn RIGHT onto US-141 South/US-2 East (Crossing into MICHIGAN). (14.64 miles)

3. Turn SHARP RIGHT onto EAST H STREET. (0.19 miles)

4. End at 325 East H Street, Iron Mountain, MI 49801-4760 US

Total Estimated Time: 2 hours, 26 minutes

Total Distance: 126.61 miles

From Marquette Clinic

1. Start out going WEST on FISHER STREET toward ALTAMONT STREET (0.18 miles)

2. Turn LEFT onto GROVE STREET/COUNTY ROAD 500. (0.06 miles)

3. Turn RIGHT onto US-41 West/MI-28 West (26.08 miles)

4. Turn LEFT onto MI-95. (49.10 miles)

5. Turn LEFT onto US-141 South/US-2 East/MI-95 South. Continue to follow US-141 South/US-2 East (4.05 miles)

6. Turn SHARP RIGHT onto EAST H STREET (0.19 miles)

7. End at 325 East H Street, Iron Mountain, MI 49801-4760 US

Total Estimated Time: 1 hour, 46 minutes

Total Distance: 79.65 miles

From Memoninee Clinic

1. Start out going EAST on 11TH AVENUE toward 11TH STREET (0.00 miles)

2. Turn RIGHT onto 11TH STREET (0.10 miles)

3. Turn RIGHT onto US-41/10TH AVENUE. Continue to follow 10TH AVENUE. (0.64 miles)

4. Turn RIGHT onto 21ST STREET/CR-577. (0.07 miles)

5. Turn LEFT onto 11TH AVENUE/CR-577. (0.10 miles)

6. Turn RIGHT onto WEST DRIVE/CR-577. (0.58 miles)

7. Turn LEFT onto 18TH AVENUE. (0.42 miles)

8. Turn RIGHT onto CR-577. (35.14 miles)

9. Turn LEFT onto CR-577/CR-374/CR-G18. (0.51 miles)

10. Turn RIGHT onto CR-577. (7.93 miles)

11. Turn LEFT to stay on CR-577. (10.31 miles)

12. CR-577 becomes SPRUCE ROAD. (0.18 miles)

13. Turn LEFT onto SPRUCE STREET. (0.09 miles)

14. Turn LEFT onto US-2 West. (10.43 miles)

15. Turn SLIGHT LEFT onto EAST H STREET. (0.19 miles)

16. End at 325 East H Street, Iron Mountain, MI 49801-4760 US

Total Estimated Time: 1 hour, 22 minutes

Total Distance: 66.67 miles

From Rhinelander Clinic

1. Start out going SOUTHEAST on WI-47/COUNTRY ROAD toward CR-K. Continue to follow WI-47. (7.51 miles)

2. WI-47 becomes US-8. (20.87 miles)

3. Turn LEFT onto NORTH LAKE AVENUE/WI-32/WI-55. Continue to follow WI-32/WI-55. (6.37 miles)

4. Turn RIGHT onto GRAND AVENUE/CR-G. Continue to follow CR-G. (10.89 miles)

5. Turn LEFT onto US-8. (10.60 miles)

6. Turn LEFT onto WI-101. (6.41 miles)

7. Turn RIGHT onto CR-C. (11.86 miles)

8. CR-C becomes CR-N (Crossing into MICHIGAN). (6.80 miles)

9. CR-N becomes MI-95. (2.05 miles)

10. Turn RIGHT onto WEST H STREET. (0.25 miles)

11. End at 325 East H Street, Iron Mountain, MI 49801-4760 US

Total Estimated Time: 1 hour, 44 minutes

Total Distance: 83.60 miles

From Sault Ste. Marie Clinic

1. Start out going SOUTHWEST on OSBORN BOULEVARD toward PECK STREET. (0.1 miles)

2. Turn LEFT onto PECK STREET. (0.09 miles)

3. Turn RIGHT onto ASHMUN STREET. (0.3 miles)

4. Turn RIGHT onto I-75-SPUR/M-129/EASTERDAY AVENUE. (1.00 miles)

5. Merge onto I-75 S via the ramp on the LEFT toward ST IGNACE. (8.1 miles)

6. Take the M-128 exit, EXIT 386, toward NEWBERRY/MUNISING. (0.4 miles)

7. Turn RIGHT onto M-28. (56.3 miles)

8. Turn LEFT onto M-117. (14.5 miles)

9. Turn RIGHT onto US-2 WEST. (92.1 miles)

10. Turn RIGHT onto LUDINGTON ST/US-2/US-41. Continue to follow US-2/US-41. (22.0 miles)

11. Turn RIGHT onto US-2 WEST. (28.9 miles)

12. Turn LEFT onto EAST H STREET. (0.2 miles)

13. End at 325 East H Street, Iron Mountain, MI 49801-4760 US

Total Estimated Time: 4 hours, 25 minutes

Total Distance: 224.2 miles

Get custom directions from Google Maps

Additional GPS information

When programming your GPS for directions, use one of the following:

Oscar G. Johnson VA Medical Center

325 East H Street

Iron Mountain, MI 49801

Intersection: East H Street and Cedar Avenue

Coordinates: 45°48'36.07"N 88°3'36.63"W