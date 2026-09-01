Women Veteran Open House
Women Veteran
When:
Tue. Sep 29, 2026, 3:00 p.m. – 5:00 p.m. ET
Where:
Bldg. 1, 2nd floor
2250 Leestown Road
Lexington, KY
Cost:
Free
Come out and meet the Women Veteran Clinic team!
No registration needed! Open to all Women Veterans - bring a friend!
Women Veteran Clinic - Bldg. 1, 2nd floor Franklin R. Sousley Campus 2250 Leestown Rd., Lexington, KY 40511
Want more information about the Women Veteran Clinic? Contact the Women Veteran Program Manager:
Tiffany Payne - Tiffany.Payne1@va.gov, or