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Women Veteran Open House

Lexington logo with city skyline background featuring large buildings.

Women Veteran

When:

Tue. Sep 29, 2026, 3:00 p.m. – 5:00 p.m. ET

Where:

Bldg. 1, 2nd floor

2250 Leestown Road

Lexington, KY

Cost:

Free

Come out and meet the Women Veteran Clinic team! 

No registration needed! Open to all Women Veterans - bring a friend! 

Women Veteran Clinic - Bldg. 1, 2nd floor Franklin R. Sousley Campus 2250 Leestown Rd., Lexington, KY 40511

Want more information about the Women Veteran Clinic? Contact the Women Veteran Program Manager:

Tiffany Payne - Tiffany.Payne1@va.gov, or

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Last updated: 