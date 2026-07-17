Compton Stand Down
Compton Stand Down
When:
Sat. Sep 26, 2026, 6:00 a.m. – 6:00 p.m. PT
Where:
City Of Compton Careerlink Center
700 N. Bullis Rd.
Compton, CA
Cost:
Free
Stand Down events benefit homeless Veterans by providing immediate access to vital services such as health screenings, housing assistance, legal aid, clothing, meals, and connection to benefits—all in one location. These events foster a safe, supportive environment that allows Veterans to engage with VA staff, community organizations, and peers. By addressing immediate needs and facilitating linkages to longer-term support, Stand Downs help reduce barriers to care, promote stability, and support pathways out of homelessness.