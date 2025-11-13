Gynecology clinic
Our gynecology clinic provides complete general gynecologic services, including in-office and surgical management of many common conditions.
We do not manage gynecologic cancers, complicated pelvic floor issues, or breast issues. We also do not provide in vitro fertilization (IVF) or other advanced infertility procedures. Maternity care coordination is available to assist with referral to an obstetrician for prenatal/maternal care. Our gynecology clinic does not provide prenatal care.
Conditions we manage
- Family planning/contraception/pregnancy options counseling/sterilization
- Early pregnancy issues (ectopic pregnancies, miscarriages, unlocated pregnancies)
- Sexually transmitted infection (STI) testing and treatment
- Vaginal bleeding problems
- Uterine fibroids
- Uterine polyps
- Pelvic pain
- Painful menses
- Endometriosis
- Cervical polyps
- Cervical dysplasia (abnormal Paps)
- Ovarian cysts
- Infertility workup and initial treatment
- Polycystic ovary syndrome (PCOS)
- Vulvar issues (lesions/masses/irritation)
- Menopause symptoms/hormone replacement
- Postmenopausal bleeding
- Urinary incontinence
- Pelvic organ prolapse
Surgeries we perform
- Diagnostic laparoscopy
- Laparoscopic treatment of endometriosis
- Laparoscopic cystectomy, oophorectomy, salpingectomy
- Sterilization
- Laparoscopic/abdominal myomectomy
- Essure removal
- Laparoscopic hysterectomy
- Hysteroscopy/D&C
- Operative hysteroscopy for polyps, fibroids, Asherman’s, septum, foreign bodies, ablation
- Vulvar lesions
- Labiaplasty
- Loop electrosurgical excision procedures (LEEP)/cold knife cone biopsy for cervical dysplasia
We also perform
- Loop electrosurgical excision procedures (LEEP)
- Diagnostic hysteroscopy
- Intrauterine device (IUD)/Nexplanon insertion/removal
- Biopsies (cervical, vulvar, endometrial)