Gynecology clinic

Our gynecology clinic provides complete general gynecologic services, including in-office and surgical management of many common conditions.

We do not manage gynecologic cancers, complicated pelvic floor issues, or breast issues. We also do not provide in vitro fertilization (IVF) or other advanced infertility procedures. Maternity care coordination is available to assist with referral to an obstetrician for prenatal/maternal care. Our gynecology clinic does not provide prenatal care.

Conditions we manage

Surgeries we perform

We also perform

  • Loop electrosurgical excision procedures (LEEP)
  • Diagnostic hysteroscopy
  • Intrauterine device (IUD)/Nexplanon insertion/removal
  • Biopsies (cervical, vulvar, endometrial)

